MLB／達比修職棒生涯3000K 日美都擁破千K跟進野茂英雄

教士隊日籍投手達比修有K進神級里程碑，今天面對道奇隊先發7局無失分，送出9次三振，一舉跨過日美通算3000K關卡，教士終場以7：1擊敗道奇隊，達比修拿下本季第12勝。

達比修熱投111球、7局，只被敲出2安打，他在賽前累積大聯盟1744K，此役第5局面對貝林格（Cody Bellinger）所投出的三振，是他在大聯盟的第1750K，在日職火腿隊7季則累積1250K，集滿日美通算3000K。

達比修成為史上第二位在兩國職棒都各有1000K以上的「日美通算3000K俱樂部」成員，另一人為累積3122K的野茂英雄，生涯在日職1204K、美職1918K，而野茂現在正是教士的特別顧問。

看待達比修的大紀錄，教士教頭梅爾文（Bob Melvin）知道這絕對不是終點，「他的生涯已經維持了如此長久的穩定，一直保持在高水準的投球表現，所以我不覺得他會止步3000K。」

教士的7分都靠全壘打炸回，第3局靠馬恰多（Ｍanny Machado）的兩分砲先馳得點，朱力（Brandon Drury）補上另一發兩分彈，第6局輪到普洛法（Jurickson Profar）轟炸三分砲，用長程火力將達比修的勝投宅配到家。