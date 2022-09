MLB／大谷翔平4支1 唯一安打有翻譯發功注入神秘力量

天使今天以2:4輸給太空人隊,大谷翔平4打數敲出1安打,另有一次帶點運氣的保送,此役的安打出現在翻譯水原一平發功之後,日本媒體也笑稱:「效果拔群」。

大谷明天將擔任先發投手面對太空人,今天先以第3棒、指定打擊的身分出賽,首打席選到保送帶點小幸運,太空人先發投手麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)從好球帶外側削邊過的球,未獲主審青睞,有機會拿到的第3顆好球沒拿到,變成第4顆壞球,目送大谷上壘。

大谷的安打出現在第3打席,第5局兩出局時,他與楚奧特(Mike Trout)連兩棒敲出安打,但天使在這局的攻勢依然無功而返。

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles during the 5th inning against the Houston Astros in Anaheim 😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/pGpwn451TV