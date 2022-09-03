快訊

這款月餅熱量最高！營養師傳授小撇步，讓你烤肉、月餅都能均衡健康吃

中颱軒嵐諾來襲山區雨勢增 竹縣宣布尖石、五峰停班停課

日本羽賽／周天成逆轉石宇奇 明爭個人今年第二冠

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大谷翔平4支1 唯一安打有翻譯發功注入神秘力量

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平(右)。美聯社
大谷翔平(右)。美聯社

天使今天以2：4輸給太空人隊，大谷翔平4打數敲出1安打，另有一次帶點運氣的保送，此役的安打出現在翻譯水原一平發功之後，日本媒體也笑稱：「效果拔群」。

大谷明天將擔任先發投手面對太空人，今天先以第3棒、指定打擊的身分出賽，首打席選到保送帶點小幸運，太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）從好球帶外側削邊過的球，未獲主審青睞，有機會拿到的第3顆好球沒拿到，變成第4顆壞球，目送大谷上壘。

大谷的安打出現在第3打席，第5局兩出局時，他與楚奧特（Mike Trout）連兩棒敲出安打，但天使在這局的攻勢依然無功而返。

有趣的是，大谷1日敲出本季第30轟的打席前，水原一平用雙手拍擊他的背部、彷彿發功的模樣，為大谷注入神秘力量，今天兩人也有樣學樣，就在水原發功後，大谷馬上敲出安打，他也在一壘上還原雙手推一把的動作，表情可愛到爆。日本媒體Sponichi Annex也報導這則趣聞，形容：「水原發功2支2，效果拔群。」

太空人在第3局出現3支安打的串聯，潘尼亞（Jeremy Pena）的二壘打、布萊格曼（Alex Bregman）的高飛犧牲打各帶1分打點；第5局天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）留下滿壘局面退場，馬提（Jose Marte）接手的2個保送再送給太空人2分。

天使 Mike Trout

延伸閱讀

MLB／嚐到對手飆160公里伸卡球滋味 大谷變臉表情包+1

MLB／賈吉連兩天棒打天使衝上51轟 這次比下大谷翔平

MLB／大谷翔平猛打賞含本季第28轟 天使3連戰橫掃藍鳥

MLB／大谷翔平7局無失分收拾藍鳥 奪第11勝創新高

相關新聞

MLB／大谷翔平4支1 唯一安打有翻譯發功注入神秘力量

天使今天以2：4輸給太空人隊，大谷翔平4打數敲出1安打，另有一次帶點運氣的保送，此役的安打出現在翻譯水原一平發功之後，日...

MLB／張育成超鳥安一棒2分引爆大局 打到洋基舉白旗

台將張育成今天為光芒隊的大局添加起爆劑，替補上場的他，8局下敲出幸運的內野安打，一棒掃回兩分，光芒單局海灌6分，打到洋基...

MLB／達比修職棒生涯3000K 日美都擁破千K跟進野茂英雄

教士隊日籍投手達比修有K進神級里程碑，今天面對道奇隊先發7局無失分，送出9次三振，一舉跨過日美通算3000K關卡，教士終...

MLB／今日戰績表 光芒4連勝、水手5連勝美聯外卡龍頭爭搶激烈

MLB今日戰績表 藍鳥 4：0 海盜 洛磯 2：3 紅人 運動家 2：5 金鶯 皇家 4：5 老虎 洋基 0：9 光芒 水手 6：1 守護者 遊騎兵 1：9 紅襪 國民 3：7 大都

MLB／賽季提前報銷 老虎外野手勇敢分享心理健康出問題

老虎隊外野手米道斯（Austin Meadows）今年飽受傷病之苦，如今宣告賽季提前報銷，另一個原因是心理健康也出了狀況...

MLB／「最爛裁判」控聯盟種族歧視 官方提證據是他誤判太多

長期受到大聯盟球員及球迷討厭，有「最爛裁判」之名的古巴裔裁判安吉爾·赫南德茲（Angel Hernandez）自 1993 年以來，一直擔任 MLB 裁判。2017年他起訴MLB，聲稱由於種族歧視，他

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。