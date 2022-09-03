MLB／大谷翔平4支1 唯一安打有翻譯發功注入神秘力量

天使今天以2：4輸給太空人隊，大谷翔平4打數敲出1安打，另有一次帶點運氣的保送，此役的安打出現在翻譯水原一平發功之後，日本媒體也笑稱：「效果拔群」。

大谷明天將擔任先發投手面對太空人，今天先以第3棒、指定打擊的身分出賽，首打席選到保送帶點小幸運，太空人先發投手麥卡勒斯（Lance McCullers Jr.）從好球帶外側削邊過的球，未獲主審青睞，有機會拿到的第3顆好球沒拿到，變成第4顆壞球，目送大谷上壘。

大谷的安打出現在第3打席，第5局兩出局時，他與楚奧特（Mike Trout）連兩棒敲出安打，但天使在這局的攻勢依然無功而返。

Sho Single✅

Shohei Ohtani singles during the 5th inning against the Houston Astros in Anaheim 😎

Credit: Ballys#大谷翔平 #Ohtani #Angels #GoHalos pic.twitter.com/pGpwn451TV — Anaheim Sports (@AnaheimSports1) September 3, 2022

有趣的是，大谷1日敲出本季第30轟的打席前，水原一平用雙手拍擊他的背部、彷彿發功的模樣，為大谷注入神秘力量，今天兩人也有樣學樣，就在水原發功後，大谷馬上敲出安打，他也在一壘上還原雙手推一把的動作，表情可愛到爆。日本媒體Sponichi Annex也報導這則趣聞，形容：「水原發功2支2，效果拔群。」

太空人在第3局出現3支安打的串聯，潘尼亞（Jeremy Pena）的二壘打、布萊格曼（Alex Bregman）的高飛犧牲打各帶1分打點；第5局天使先發投手德梅斯（Reid Detmers）留下滿壘局面退場，馬提（Jose Marte）接手的2個保送再送給太空人2分。