MLB／張育成超鳥安一棒2分引爆大局 打到洋基舉白旗

台將張育成今天為光芒隊的大局添加起爆劑，替補上場的他，8局下敲出幸運的內野安打，一棒掃回兩分，光芒單局海灌6分，打到洋基隊舉白旗投降，推出野手登板消化局數，光芒終場以9：0獵殺洋基、取得4連勝。

張育成此役並未先發，8局上在光芒握有3：0領先時接替二壘守備，唯一打席敲出安打、帶有兩分打點，大聯盟生涯安打數來到98。

張育成是在8局下二、三壘有人時輪到他的打席，掃出軟趴趴的內野飛球卻幸運落地，投手威瑟（Greg Weissert）撿球後不僅已來不及擋下這支內野安打，還發生大暴傳，張育成這支安打為光芒挹注兩分，自己也靠失誤進占二壘。

這支幸運安打之後，光芒攻勢如野火燎原，張育成之後的接下來6棒全數上壘，包括2安打、4次四死球保送，光芒單局攻下6分，將差距擴大為9：0。

眼看比分已經失控，洋基決定推出野手岡薩雷茲（Marwin Gonzalez）登板，面對拉米瑞茲（Harold Ramírez）抓下出局數，才終於結束漫長的8局下。

光芒先發投手史普林斯（Jeffrey Springs）先發5.2局無失分，僅被敲4安打、送出7三振，取得本季第7勝。