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MLB／賽季提前報銷 老虎外野手勇敢分享心理健康出問題

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
老虎外野手米道斯。美聯社
老虎外野手米道斯。美聯社

老虎隊外野手米道斯（Austin Meadows）今年飽受傷病之苦，如今宣告賽季提前報銷，另一個原因是心理健康也出了狀況，他在個人社群媒體上分享此事，老虎教頭辛區（A.J. Hinch）給予肯定，「我為他感到驕傲」。

曾在光芒隊入選過明星賽的米道斯，今年球季轉戰老虎，卻幾度進出傷兵名單，目前還在為阿基里斯腱的傷勢復健中，但今天他在個人社群平台發表聲明後，外界才知道他在心理層面也很掙扎。

「我只有跟少數人說過。」米道斯在聲明中表示：「因為我的心理健康因素，讓我不得不遠離喜愛的棒球，這個問題我已經跟球隊、專家一起努力過，但現在我需要付出更多場外的時間去面對我的心理健康。」

米道斯表示，自己雖然希望跟著球隊一直到球季結束，但還沒準備好回到場上，很感謝家人、隊友以及老虎球團的支持，跟大家分享這個消息，也是希望有人能夠因為自己的經驗而受到鼓舞，知道要向外界求援。

辛區也證實米道斯本賽季不會再出賽，但還是會繼續跟著球隊訓練，「他希望跟大家分享自己的經歷，我很肯定他這麼做，我為他感到驕傲，作為運動員、競爭者，願意向外界求援不是一件容易的事。」

老虎 明星賽 光芒

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