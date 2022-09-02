MLB／「最爛裁判」控聯盟種族歧視 官方提證據是他誤判太多
長期受到大聯盟球員及球迷討厭，有「最爛裁判」之名的古巴裔裁判安吉爾·赫南德茲（Angel Hernandez）自 1993 年以來，一直擔任 MLB 裁判。2017年他起訴MLB，聲稱由於種族歧視，他無法擔任裁判長和在世界大賽執法。美國地方法院法官歐特肯（J. Paul Oetken）在2021年駁回訴訟。
赫南德茲在今年2月再度提起上訴，大聯盟官方在週三對他的上訴發表法律回應，譴責赫南德茲的說法毫無根據。
大聯盟認為赫南德茲在工作中有很多失敗的例子。最值得注意的是2018年美聯分區系列賽中洋基和紅襪三個重播輔助判決，最終都被推翻，是2014年擴大輔助判決以來，第一次有裁判在季後賽裡判決被推翻3次。大聯盟表示，時任大聯盟主席托瑞（Joe Torre）原先有意讓赫南德茲擔任世界大賽裁判，但他在分區系列賽中糟糕的表現讓他失去機會。
另外大聯盟還指出，赫南德茲總是馬上驅逐教練，激起場上的緊張局勢，而不是發出可能化解這些情況的警告。赫南德茲也未能和其他裁判溝通，導致場上的混亂和不必要的比賽延誤。
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