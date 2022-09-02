MLB／柯瑞亞參戰經典賽！ 波多黎各也要組明星隊

大都會火球男狄亞茲(Edwin Díaz)的出場曲渲染力極強，是大都會球迷看球的樂趣之一。大都會在昨日的比賽中，邀請原曲的作者提米小號 (Timmy Trumpet)來到球場表演，讓全場為之沸騰，他也

2022-09-02 15:44