快訊

反戰的下場？俄羅斯能源巨頭馬格諾夫離奇死亡

性平會審議出爐 台中狼師遭解聘、永不錄用…退休金也沒了

桃機入境塞翻爆衝突 指揮中心證實：同時20班飛機來台

MLB／柯瑞亞參戰經典賽！ 波多黎各也要組明星隊

聯合新聞網／ 綜合報導
雙城明星游擊手柯瑞亞。 美聯社
雙城明星游擊手柯瑞亞。 美聯社

明年3月WBC經典賽將要開打，上屆亞軍波多黎各也開始進行軍備競賽。除了雙城隊明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）已經在近日宣布要參戰之外，波多黎各也正在招募多名大聯盟球員助陣。

野手部分除了柯瑞亞之外，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）、藍鳥明星外野手史普林格（George Springer），有很大的意願加入。繼祖父是波多黎各人的太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也在邀請名單內。

投手陣容部分，上屆賽事效力美國隊並拿下賽事MVP的小熊明星右投史卓曼（Marcus Stroman）已經確定加入，連已經宣布退休的前賽揚強投艾里耶塔（Jake Arrieta），也有收到邀請。

由於WBC對於參賽資格從寬認定，所以各國無所不用其極的爭取大聯盟好手，本屆波多黎各將與委內瑞拉、多明尼加、以色列同為D組，爭取晉級資格。

波多黎各 太空人 委內瑞拉 美國 以色列

相關新聞

MLB／僅用2球路狂飆16K 勇士超狂新秀破隊史紀錄

史泰德(Spencer Strider)在今日對陣洛磯隊的比賽中，繳出8局0失分狂飆16K的成績。打破球隊搬遷至亞特蘭大後的隊史紀錄。 原紀錄是由勇士名人堂傳奇投手史摩茲(John Smoltz

MLB／狄亞茲有出場「神曲」 作曲者受邀演出秒變大都會鐵粉

大都會火球男狄亞茲(Edwin Díaz)的出場曲渲染力極強，是大都會球迷看球的樂趣之一。大都會在昨日的比賽中，邀請原曲的作者提米小號 (Timmy Trumpet)來到球場表演，讓全場為之沸騰，他也

MLB／柯瑞亞參戰經典賽！ 波多黎各也要組明星隊

明年3月WBC經典賽將要開打，上屆亞軍波多黎各也開始進行軍備競賽。除了雙城隊明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）已經在近日宣布要參戰之外，波多黎各也正在招募多名大聯盟球員助陣。 野手部

MLB／今日戰績表 水手完封老虎追上光芒並列外卡領先

MLB今日戰績表 水手 7:0 老虎 皇家 1:7 白襪 運動家 5:7(10局) 國民 道奇 3:5 大都會 金鶯 3:0 守護者 遊騎兵 8:9 紅襪 洛磯 0:3 勇士 釀酒人

MLB／克蕭回歸如及時雨 道奇教頭：表現和我們期待的一樣

16勝王牌投手岡索林（Tony Gonsolin）在8月30日被列入傷病名單後，道奇隊必須在先發輪值找尋其他人手補上，剛好克蕭(Clayton Kershaw)擺脫傷勢困擾猶如「及時雨」，在今日對戰大

MLB／克蕭傷癒首戰5局好投被砸鍋 大都會終結者火球更吸睛

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）傷癒歸隊，首戰面對大都會隊繳出5局失1分好投，無奈牛棚放火遭逆轉，大都會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。