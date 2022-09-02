MLB／柯瑞亞參戰經典賽！ 波多黎各也要組明星隊
明年3月WBC經典賽將要開打，上屆亞軍波多黎各也開始進行軍備競賽。除了雙城隊明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）已經在近日宣布要參戰之外，波多黎各也正在招募多名大聯盟球員助陣。
野手部分除了柯瑞亞之外，大都會明星游擊手林多（Francisco Lindor）、藍鳥明星外野手史普林格（George Springer），有很大的意願加入。繼祖父是波多黎各人的太空人三壘手布萊格曼（Alex Bregman）也在邀請名單內。
投手陣容部分，上屆賽事效力美國隊並拿下賽事MVP的小熊明星右投史卓曼（Marcus Stroman）已經確定加入，連已經宣布退休的前賽揚強投艾里耶塔（Jake Arrieta），也有收到邀請。
由於WBC對於參賽資格從寬認定，所以各國無所不用其極的爭取大聯盟好手，本屆波多黎各將與委內瑞拉、多明尼加、以色列同為D組，爭取晉級資格。
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