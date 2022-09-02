MLB／今日戰績表 水手完封老虎追上光芒並列外卡領先
MLB今日戰績表
水手 7:0 老虎
皇家 1:7 白襪
運動家 5:7(10局) 國民
道奇 3:5 大都會
金鶯 3:0 守護者
遊騎兵 8:9 紅襪
洛磯 0:3 勇士
釀酒人 0:5 響尾蛇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:35 藍鳥 vs. 海盜
06:40 洛磯 vs. 紅人
07:05 運動家 vs. 金鶯
07:10 遊騎兵 vs. 紅襪
07:10 水手 vs. 守護者
07:10 皇家 vs. 老虎
07:10 國民 vs. 大都會
07:10 洋基 vs. 光芒(緯來體育台、愛爾達體育1台)
07:20 馬林魚 vs. 勇士
08:10 雙城 vs. 白襪
08:15 小熊 vs. 紅雀
09:38 太空人 vs. 天使(緯來體育台、華視)
09:40 釀酒人 vs. 響尾蛇
10:10 教士 vs. 道奇
10:15 費城人 vs. 巨人
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