MLB／今日戰績表 水手完封老虎追上光芒並列外卡領先

大谷翔平本季「二刀流」都有高水準演出，昨日開轟創下10勝30轟史上第一人紀錄，不但當打者能開轟，在投手丘也能飆出百英哩火球，但看到對手也這麼對他就是另一回事了。 昨日在八局下當洋基終結者霍姆斯(

2022-09-02 11:14