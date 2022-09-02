快訊

軒嵐諾怠速移動恐「增胖」 氣象局估午夜前後發陸警

軒嵐諾逼近！颱風假要來了嗎？停班停課查詢看這裡

MLB／狄亞茲有出場「神曲」 作曲者受邀演出秒變大都會鐵粉

聯合新聞網／ 綜合報導
提米小號在大都會現場表演狄亞茲的出場「神曲」。 美聯社
提米小號在大都會現場表演狄亞茲的出場「神曲」。 美聯社

大都會火球男狄亞茲(Edwin Díaz)的出場曲渲染力極強，是大都會球迷看球的樂趣之一。大都會在昨日的比賽中，邀請原曲的作者提米小號 (Timmy Trumpet)來到球場表演，讓全場為之沸騰。

賽後狄亞茲說：「當我進場時，我試著抬頭看看球迷的反應，這很有趣，我能感受到球迷的氛圍，他們真的很興奮。」

提迷小號表示，他原本不是棒球迷，不過在經歷這次的表演後，愛上棒球的氛圍，我已經成為大都會的球迷。

其實提米小號前一場比賽就來到球場，不過大都會輸給道奇，狄亞茲沒有上場的機會。他昨日再度來到球場，比賽的狀況有所不同，當第九局來臨時，大都會隊保持一分領先，狄亞茲進入比賽，小號伴隨著大都會吉祥物在場上出現。狄亞茲也成功守住這場比賽的勝利。

相關新聞

MLB／嚐到對手飆160公里伸卡球滋味 大谷變臉表情包+1

大谷翔平本季「二刀流」都有高水準演出，昨日開轟創下10勝30轟史上第一人紀錄，不但當打者能開轟，在投手丘也能飆出百英哩火球，但看到對手也這麼對他就是另一回事了。 昨日在八局下當洋基終結者霍姆斯(

MLB／僅用2球路狂飆16K 勇士超狂新秀破隊史紀錄

史泰德(Spencer Strider)在今日對陣洛磯隊的比賽中，繳出8局0失分狂飆16K的成績。打破球隊搬遷至亞特蘭大後的隊史紀錄。 原紀錄是由勇士名人堂傳奇投手史摩茲(John Smoltz

MLB／狄亞茲有出場「神曲」 作曲者受邀演出秒變大都會鐵粉

大都會火球男狄亞茲(Edwin Díaz)的出場曲渲染力極強，是大都會球迷看球的樂趣之一。大都會在昨日的比賽中，邀請原曲的作者提米小號 (Timmy Trumpet)來到球場表演，讓全場為之沸騰。

MLB／今日戰績表 水手完封老虎追上光芒並列外卡領先

MLB今日戰績表 水手 7:0 老虎 皇家 1:7 白襪 運動家 5:7(10局) 國民 道奇 3:5 大都會 金鶯 3:0 守護者 遊騎兵 8:9 紅襪 洛磯 0:3 勇士 釀酒人

MLB／克蕭回歸如及時雨 道奇教頭：表現和我們期待的一樣

16勝王牌投手岡索林（Tony Gonsolin）在8月30日被列入傷病名單後，道奇隊必須在先發輪值找尋其他人手補上，剛好克蕭(Clayton Kershaw)擺脫傷勢困擾猶如「及時雨」，在今日對戰大

MLB／克蕭傷癒首戰5局好投被砸鍋 大都會終結者火球更吸睛

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）傷癒歸隊，首戰面對大都會隊繳出5局失1分好投，無奈牛棚放火遭逆轉，大都會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。