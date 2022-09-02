MLB／狄亞茲有出場「神曲」 作曲者受邀演出秒變大都會鐵粉
大都會火球男狄亞茲(Edwin Díaz)的出場曲渲染力極強，是大都會球迷看球的樂趣之一。大都會在昨日的比賽中，邀請原曲的作者提米小號 (Timmy Trumpet)來到球場表演，讓全場為之沸騰。
Sound 'em. 🎺🎺🎺— SNY (@SNYtv) 2022年9月1日
(ft. @TimmyTrumpet) pic.twitter.com/kVXRH7u0my
賽後狄亞茲說：「當我進場時，我試著抬頭看看球迷的反應，這很有趣，我能感受到球迷的氛圍，他們真的很興奮。」
提迷小號表示，他原本不是棒球迷，不過在經歷這次的表演後，愛上棒球的氛圍，我已經成為大都會的球迷。
其實提米小號前一場比賽就來到球場，不過大都會輸給道奇，狄亞茲沒有上場的機會。他昨日再度來到球場，比賽的狀況有所不同，當第九局來臨時，大都會隊保持一分領先，狄亞茲進入比賽，小號伴隨著大都會吉祥物在場上出現。狄亞茲也成功守住這場比賽的勝利。
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