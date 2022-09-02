MLB／僅用2球路狂飆16K 勇士超狂新秀破隊史紀錄
史泰德(Spencer Strider)在今日對陣洛磯隊的比賽中，繳出8局0失分狂飆16K的成績。打破球隊搬遷至亞特蘭大後的隊史紀錄。
原紀錄是由勇士名人堂傳奇投手史摩茲(John Smoltz)所保持，他曾在1992年對陣蒙特婁博覽會隊和2005年對陣紐約大都會隊的比賽中送出15次三振。
史泰德本賽季共有4次先發，至少投出10次三振，且失分低於1分，這是自1998年伍德 (Kerry Wood)以來，再度有新秀完成此紀錄。
史泰德受訪時表示，真的很瘋狂，有很多優秀的成員在這支球隊效力，這是份難以令人置信的名單，很高興能夠來到這裡並取得成功。
根據數據網站Baseball Savant統計，本場比賽史泰德主投8局，用球數106球，全部都是直球或滑球，投出16次三振，僅被敲出2支安打沒有送出任何1次保送。勇士隊最終也以3:0擊敗洛磯。
史泰德今年防禦率2.67，主投114.2局送出174次三振，非常有機會獲得今年的國聯新人王。
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