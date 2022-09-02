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MLB／克蕭回歸如及時雨 道奇教頭：表現和我們期待的一樣

聯合新聞網／ 綜合報導
克蕭的回歸替道奇先發輪值注入強心針。 美聯社
克蕭的回歸替道奇先發輪值注入強心針。 美聯社

16勝王牌投手岡索林（Tony Gonsolin）在8月30日被列入傷病名單後，道奇隊必須在先發輪值找尋其他人手補上，剛好克蕭(Clayton Kershaw)擺脫傷勢困擾猶如「及時雨」，在今日對戰大都會的比賽復出。

雖然道奇最終被大都會逆轉，以5：3輸掉比賽，但克蕭的表現值得球隊興奮，他今天先發五局只被打出1支安打失1分，並送出6次三振。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後受訪時表示，「我覺得克蕭的速球尾勁非常出色，滑球也非常好，跟我們期待看到的情況一樣。他非常有效率的投出那些三振，今天的快速球比預期的還多，這是非常正面的現象」。

克蕭受訪時則說：「我現在感覺非常好，在上一次受傷後，我花了一周的時間才恢復，傷病真的不是一件好處理的事，我現在身體狀態感覺很好，希望能繼續保持下去。」

克蕭的回歸替道奇先發輪值注入強心針，由於「少主」布勒（Walker Buehler）本賽季報銷，本季大爆發的球隊勝投王岡索林又在30日進入傷兵名單，他適時回歸輪值幫道奇穩定季後賽優勢。

克蕭 道奇 Clayton Kershaw

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