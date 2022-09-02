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MLB／克蕭傷癒首戰5局好投被砸鍋 大都會終結者火球更吸睛

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
克蕭傷癒復出首戰面對大都會隊繳出5局失1分好投，無奈牛棚放火遭逆轉。 路透社
克蕭傷癒復出首戰面對大都會隊繳出5局失1分好投，無奈牛棚放火遭逆轉。 路透社

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）傷癒歸隊，首戰面對大都會隊繳出5局失1分好投，無奈牛棚放火遭逆轉，大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）的102.8英哩（約165.4公里）火球更亮眼，幫助大都會以5：3擊敗道奇。

克蕭在8月初因背傷被放進傷兵名單，相隔近1個月重返大聯盟，復出首戰雖然在首局就出現3次保送，中間夾著1支安打，但僅丟掉1分，而從第2局開始連續抓下12個出局數，沒有再讓大都會球員上壘過。

克蕭的歸隊首戰有好的開始，投完5局用了74球，有46顆好球，製造13次揮空，僅被敲1支安打，丟掉1分，另有6次三振、3次四壞保送，防禦率為2.59。

克蕭退場時，道奇隊還以2：1領先，然而大都會隊在6局、7局下各攻下2分，逆轉反以5：2領先，克蕭變成無關勝敗。

大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）飆出個人生涯最快的102.8英哩火球。 美聯社
大都會隊終結者迪亞茲（Edwin Diaz）飆出個人生涯最快的102.8英哩火球。 美聯社

大都會終結者在8局提前登板，迪亞茲上場後保送加觸身，讓道奇隊燃起反攻希望，雖然1出局後迪亞茲的一顆滑球被透納（Justin Turner）敲成高飛犧牲打而掉分，但最後用一顆102.8英哩的四縫線速球，三振道奇打者拉克斯（Gavin Lux）。

這是迪亞茲生涯投出的最快球速，他說：「我當下有點生氣，因為滑球位置沒掌控好，所以必須把速球落點控制得更好，結果就是這樣。」

大都會 克蕭 道奇

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