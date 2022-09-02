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MLB／禁藥案+家暴案纏身 前紅雀王牌共被禁賽165場

聯合新聞網／ 綜合報導
前紅雀王牌投手馬丁尼茲因家暴案再度被禁賽。 美聯社
前紅雀王牌投手馬丁尼茲因家暴案再度被禁賽。 美聯社

曾二度入選明星賽前紅雀王牌投手馬丁尼茲(Carlos Martinez)，在今年五月才被大聯盟驗出禁藥，禁賽80場。如今球監還沒做完，先前涉入家暴案的審查結果今天出爐，馬丁尼茲還要再被禁賽85場，未來恐怕難再重返大聯盟。

大聯盟近年對於家暴案的懲罰越來越重。2019美聯賽揚獎強投鮑爾(Trevor Bauer)因為家暴案被禁賽324場，戴森（Sam Dyson）162場、托雷斯（Jose Torres）100場。上述三人被禁賽後都再未有上場，形同被封殺。

馬丁尼茲職業生涯前九年都待在紅雀，其中2015、2017年以先發投手的身分入選明星賽，2019年因傷轉戰牛棚後，也替球隊拿下24次救援成功。今年還沒有在大聯盟出賽的紀錄，曾在紅襪3A有出賽紀錄，但因表現不佳而被釋出。

家暴 鮑爾

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