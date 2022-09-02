聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／嚐到對手飆160公里伸卡球滋味 大谷變臉表情包+1
大谷翔平本季「二刀流」都有高水準演出，昨日開轟創下10勝30轟史上第一人紀錄，不但當打者能開轟，在投手丘也能飆出百英哩火球，但看到對手也這麼對他就是另一回事了。
昨日在八局下當洋基終結者霍姆斯(Clay Holmes)面對他時投出一顆160公里(100英哩)伸卡球，讓大谷當下皺起眉頭變臉，網友戲稱又解鎖新的表情包！
Clay Holmes's 100mph Sinker.— Rob Friedman (@PitchingNinja) 2022年9月1日
And, Ohtani's face when he looks at the scoreboard to see that was 100mph. 😳😂 pic.twitter.com/LzVw3PnsSC
想要解決大谷翔平投手都必須使出渾身解數，事實上根據數據網站Baseball Savant的統計，霍姆斯的伸卡球均速為96.9英里(約156公里)，這顆160公里的伸卡球雖然未進好球帶，卻讓大谷翔平看到記分板的球速後，瞬間變臉，也讓大谷翔平解鎖新表情包迷因。
最後霍姆斯同樣使用這顆伸卡球，三振掉了大谷，球速來到98英里(約158公里)。霍姆斯是一名伸卡球投手，他今年將這顆球的使用比率提升到83.1%，另外搭配一顆滑球就足以讓他解決打者。
霍姆斯從傷兵名單回來後，連續兩天登板都主投1局未失分，總共送出3張老K，他的回歸對於洋基的牛棚陣容將有很大的幫助。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言