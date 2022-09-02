快訊

影／論文遭爆抄襲 蔡適應大動作澄清：僅約2%與文獻相似

若路徑不變、暴風圈持續擴大 氣象局最快午夜發布陸警

「AV男優、博弈荷官」名義詐騙國人赴柬獲利5000萬！《角頭》竹聯幫演員遭訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／嚐到對手飆160公里伸卡球滋味 大谷變臉表情包+1

聯合新聞網／ 綜合報導
天使大谷翔平看到對手100英哩伸卡球後的表情。 截圖自影片
天使大谷翔平看到對手100英哩伸卡球後的表情。 截圖自影片

大谷翔平本季「二刀流」都有高水準演出，昨日開轟創下10勝30轟史上第一人紀錄，不但當打者能開轟，在投手丘也能飆出百英哩火球，但看到對手也這麼對他就是另一回事了。

昨日在八局下當洋基終結者霍姆斯(Clay Holmes)面對他時投出一顆160公里(100英哩)伸卡球，讓大谷當下皺起眉頭變臉，網友戲稱又解鎖新的表情包！

洋基終結者霍姆斯。 美聯社
洋基終結者霍姆斯。 美聯社

想要解決大谷翔平投手都必須使出渾身解數，事實上根據數據網站Baseball Savant的統計，霍姆斯的伸卡球均速為96.9英里(約156公里)，這顆160公里的伸卡球雖然未進好球帶，卻讓大谷翔平看到記分板的球速後，瞬間變臉，也讓大谷翔平解鎖新表情包迷因。

最後霍姆斯同樣使用這顆伸卡球，三振掉了大谷，球速來到98英里(約158公里)。霍姆斯是一名伸卡球投手，他今年將這顆球的使用比率提升到83.1%，另外搭配一顆滑球就足以讓他解決打者。

霍姆斯從傷兵名單回來後，連續兩天登板都主投1局未失分，總共送出3張老K，他的回歸對於洋基的牛棚陣容將有很大的幫助。

相關新聞

MLB／嚐到對手飆160公里伸卡球滋味 大谷變臉表情包+1

大谷翔平本季「二刀流」都有高水準演出，昨日開轟創下10勝30轟史上第一人紀錄，不但當打者能開轟，在投手丘也能飆出百英哩火球，但看到對手也這麼對他就是另一回事了。 昨日在八局下當洋基終結者霍姆斯(

MLB／克蕭傷癒首戰5局好投被砸鍋 大都會終結者火球更吸睛

道奇隊強投克蕭（Clayton Kershaw）傷癒歸隊，首戰面對大都會隊繳出5局失1分好投，無奈牛棚放火遭逆轉，大都會...

MiLB／劉致榮5局狂飆10K走出低潮 林昱珉勝投飛了

效力紅襪隊高階1A的旅美好手劉致榮今天大展K功，先發5局投出10次三振，沒有掉分，中止前12場出賽都失分的低潮，幫助球隊...

MLB／季末復出已無意義 國民王牌「天才中史」本季等同報銷

國民王牌投手史特拉斯堡(Stephen Strasburg)去年夏天接受胸廓出口綜合症手術，直到本賽季6月10日回歸先發一場，之後就再也沒有出賽紀錄，儘管國民總教練馬丁尼茲(Davey Martine

MLB／禁藥案+家暴案纏身 前紅雀王牌共被禁賽165場

曾二度入選明星賽前紅雀王牌投手馬丁尼茲(Carlos Martinez)，在今年五月才被大聯盟驗出禁藥，禁賽80場。如今球監還沒做完，先前涉入家暴案的審查結果今天出爐，馬丁尼茲還要再被禁賽85場，未來

MLB／砲轟柯爾「最差的直球」 大谷轟出2神紀錄

大谷翔平昨天再扮英雄，6局下3分砲重創洋基隊王牌投手柯爾，本季第30轟成為致勝一擊，幫助天使隊3：2逆轉戰局，本季最後一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。