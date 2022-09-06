MLB／今日戰績表 大谷翔平、鱒魚均開轟天使大勝老虎

大谷翔平剛在8月31日面對洋基投手霍姆斯(Clay Holmes)投出160公里(100英哩)伸卡球後變臉露出經典表情包，但他自己也在7月開始就對外展示這顆新練的變化球，並在前天的比賽也以投手身分投出

2022-09-06 11:37