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MLB／今日戰績表 大谷翔平、鱒魚均開轟天使大勝老虎

聯合新聞網／ 整理
大谷翔平(中)楚奧特均開轟，天使大勝老虎。 路透
大谷翔平(中)楚奧特均開轟，天使大勝老虎。 路透

MLB今日戰績表

大都會(延賽) 海盜

雙城 2：5 洋基

藍鳥 7：3 金鶯

紅襪 3：4 光芒

釀酒人 6：4 洛磯

國民 6：0 紅雀

藍鳥 8：4 金鶯

響尾 5：0 教士

白襪 3：2 水手

遊騎兵 0：1 太空人

守護者 6：5(10局) 皇家

老虎 0：10 天使

巨人 7：4 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:30 大都會 vs. 海盜

06:40 紅襪 vs. 光芒

06:45 馬林魚 vs. 費城人

07:05 雙城 vs. 洋基

07:05 藍鳥 vs. 金鶯

07:40 紅人 vs. 小熊

07:45 國民 vs. 紅雀

08:10 守護者 vs. 皇家

08:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:40 釀酒人 vs. 洛磯

09:38 老虎 vs. 天使

09:40 響尾蛇 vs. 教士

09:40 勇士 vs. 運動家

09:40 白襪 vs. 水手

10:10 巨人 vs. 道奇(黃暐傑先發，緯來體育台、愛爾達體育1台)

球隊戰績表

太空人

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