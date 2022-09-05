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MLB／今日戰績表 賈吉擊出本季個人第53轟洋基力克光芒止敗

聯合新聞網／ 整理
賈吉擊出本季個人第53轟，洋基力克光芒止敗。 擷圖自推特
賈吉擊出本季個人第53轟，洋基力克光芒止敗。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

藍鳥 4：3 海盜

馬林魚 1：5 勇士

運動家 5：0 金鶯

遊騎兵 3：5 紅襪

洛磯 8：4 紅人

洛磯 0：10 紅人(雙重戰)

皇家 3：2 老虎

洋基 2：1 光芒

國民 7：1 大都會

雙城 5：1 白襪

小熊 0：2 紅雀

水手 ： 守護者

費城人 3：5 巨人

太空人 9：1 天使

釀酒人 1：5 響尾

教士 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:35 大都會 vs. 海盜

01:05 雙城 vs. 洋基

01:05 藍鳥 vs. 金鶯

04:10 紅襪 vs. 光芒

04:10 釀酒人 vs. 洛磯

04:15 國民 vs. 紅雀

04:40 藍鳥 vs. 金鶯(雙重戰)

06:40 響尾蛇 vs. 教士

06:40 白襪 vs. 水手

07:10 遊騎兵 vs. 太空人

08:10 守護者 vs. 皇家

09:38 老虎 vs. 天使(緯來體育台、愛爾達體育1台)

10:10 巨人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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