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MLB／今日戰績表 賈吉擊出本季第52轟洋基仍敗給光芒吞3連敗

聯合新聞網／ 整理
洋基賈吉擊出本季個人第52轟，仍敗給光芒吞3連敗。 擷圖自推特
洋基賈吉擊出本季個人第52轟，仍敗給光芒吞3連敗。 擷圖自推特

MLB今日戰績表

費城人 4：5 巨人

遊騎兵 3：5 紅襪

皇家 12：2 老虎

洋基 1：2 光芒

藍鳥 4：1 海盜

洛磯 (延賽) 紅人

運動家 1：8 金鶯

小熊 4：8 紅雀

雙城 0：13 白襪

水手 4：0 守護者

國民 7：1 大都會

馬林魚 1：2 勇士

釀酒人 ： 響尾

太空人 ： 天使

教士 ： 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

00:05 藍鳥 vs. 海盜

01:35 馬林魚 vs. 勇士

01:35 運動家 vs. 金鶯

01:35 遊騎兵 vs. 紅襪

01:40 洛磯 vs. 紅人

01:40 皇家 vs. 老虎

01:40 洋基 vs. 光芒

01:40 國民 vs. 大都會

02:10 雙城 vs. 白襪

02:15 小熊 vs. 紅雀

02:40 水手 vs. 守護者

04:05 費城人 vs. 巨人

04:07 太空人 vs. 天使

04:10 釀酒人 vs. 響尾蛇

07:00 教士 vs. 道奇(緯來體育台、愛爾達體1台)

球隊戰績表

太空人 體育 華視

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