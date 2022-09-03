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MLB／今日戰績表 光芒4連勝、水手5連勝美聯外卡龍頭爭搶激烈

聯合新聞網／ 整理
水手隊羅利(中)雙響砲，助水手打敗守護者拉出5連勝。 法新社
水手隊羅利(中)雙響砲，助水手打敗守護者拉出5連勝。 法新社

MLB今日戰績表

藍鳥 4：0 海盜

洛磯 2：3 紅人

運動家 2：5 金鶯

皇家 4：5 老虎

洋基 0：9 光芒

水手 6：1 守護者

遊騎兵 1：9 紅襪

國民 3：7 大都會

馬林魚 1：8 勇士

雙城 3：4 白襪

小熊 0：8 紅雀

太空人 ： 天使

釀酒人 ： 響尾

教士 ： 道奇

費城人 ： 巨人

MLB明日賽程

時間 客場 主場

04:05 費城人 vs. 巨人

04:10 遊騎兵 vs. 紅襪

06:10 皇家 vs. 老虎

06:10 洋基 vs. 光芒(緯來體育台)

06:35 藍鳥 vs. 海盜

06:40 洛磯 vs. 紅人

07:05 運動家 vs. 金鶯

07:15 小熊 vs. 紅雀

07:15 雙城 vs. 白襪

07:15 水手 vs. 守護者(華視)

07:15 國民 vs. 大都會

07:20 馬林魚 vs. 勇士

08:10 釀酒人 vs. 響尾蛇

09:07 太空人 vs. 天使(大谷翔平先發、緯來體育台、愛爾達體1台)

09:10 教士 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人

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