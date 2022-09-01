快訊

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／勇士亞古納膝蓋傷勢不妙：會堅持到賽季結束

聯合新聞網／ 綜合報導
勇士外野手亞古納。 美聯社
勇士外野手亞古納。 美聯社

亞特蘭大勇士右外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.）計劃克服右膝的疼痛直到球隊賽季結束前。亞古納在今日賽後被記者問到膝蓋傷勢時表示：「很 糟，但我們會堅持到賽季結束。」

在過去的一個月裡，亞古納因各種原因缺席比賽。下半身酸痛（8月7日）、右膝酸痛（8月14日），還有許多右膝相關的問題，導致錯過與紅雀的兩場比賽（8月27日和28日）和一場與洛磯的比賽（8月30日）。

週三亞古納回到陣容中，4打數1安打，包含五局下的一發陽春全壘打。本賽季，出賽92場，打擊率0.274、11支全壘打、36分打點。

由於他對球隊的重要性和近期的傷病史，亞古納任何傷病都會讓勇士球團感到擔憂。在 2021 賽季，他的右膝 ACL 撕裂，只出賽82場比賽，錯過球隊的冠軍爭奪戰。在今年6月對陣洛杉磯道奇隊的比賽中，他腳部受傷，甚至需要一輛電動代步車。

健康時的亞古納是勇士隊的領袖之一，曾三度入選全明星和兩次銀棒獎，他可以用他下盤的力量和球場上的速度來影響比賽。亞古納將繼續留在場上拚戰，因為勇士在國聯東區僅落後大都會3場勝差。

相關新聞

MLB／大谷10勝+30轟史上第一人 與賈吉爭美聯MVP愈演愈烈

天使隊在洛杉磯主場對洋基隊3連戰落幕，美聯MVP熱門人選大谷翔平、「法官」賈吉（Aaron Judge）同場競技成為最大...

MLB／洋基只贏光芒6場勝差 柯爾被大谷砲轟後說了這句

洋基隊今天打完前5局2：0領先天使隊，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）6局下一顆失投球被大谷翔平逮中，轟成中外野方...

MLB／勇士亞古納膝蓋傷勢不妙：會堅持到賽季結束

亞特蘭大勇士右外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.）計劃克服右膝的疼痛直到球隊賽季結束前。亞古納在今日賽後被記者問到膝蓋傷勢時表示：「很 糟，但我們會堅持到賽季結束。」 在過去的一個月

MLB／MVP競爭白熱化 大谷和法官皆獲選8月官網全明星陣容

MLB官網今日選出八月全明星陣容，美聯MVP兩大熱門，天使日籍「二刀流」大谷翔平及洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)皆以火熱的近況入選。 大谷翔平以美聯指定打擊的身分獲選，今日賽前，大谷

MLB／洋基已故傳奇狄馬喬 找過戈巴契夫要簽名球

前蘇聯領袖戈巴契夫病逝，逝世享壽91歲，美國媒體指出，洋基隊傳奇球星狄馬喬（Joe DiMaggio）生前唯一向別人要求...

MLB／洋基金手套想為日本打經典賽：我以日裔感到自豪

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月舉行，日本武士隊監督栗山英樹曾透露，想廣邀有日本血統及在大聯盟打拚的日籍選手加入國家隊，而得過金手套的洋基隊游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在接

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。