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MLB／勇士亞古納膝蓋傷勢不妙：會堅持到賽季結束
亞特蘭大勇士右外野手亞古納（Ronald Acuña Jr.）計劃克服右膝的疼痛直到球隊賽季結束前。亞古納在今日賽後被記者問到膝蓋傷勢時表示：「很 糟，但我們會堅持到賽季結束。」
在過去的一個月裡，亞古納因各種原因缺席比賽。下半身酸痛（8月7日）、右膝酸痛（8月14日），還有許多右膝相關的問題，導致錯過與紅雀的兩場比賽（8月27日和28日）和一場與洛磯的比賽（8月30日）。
週三亞古納回到陣容中，4打數1安打，包含五局下的一發陽春全壘打。本賽季，出賽92場，打擊率0.274、11支全壘打、36分打點。
.@ronaldacunajr24 with a no-doubter! 💣#ForTheA | pic.twitter.com/kyVAPbYE0N— Atlanta Braves (@Braves) 2022年9月1日
由於他對球隊的重要性和近期的傷病史，亞古納任何傷病都會讓勇士球團感到擔憂。在 2021 賽季，他的右膝 ACL 撕裂，只出賽82場比賽，錯過球隊的冠軍爭奪戰。在今年6月對陣洛杉磯道奇隊的比賽中，他腳部受傷，甚至需要一輛電動代步車。
健康時的亞古納是勇士隊的領袖之一，曾三度入選全明星和兩次銀棒獎，他可以用他下盤的力量和球場上的速度來影響比賽。亞古納將繼續留在場上拚戰，因為勇士在國聯東區僅落後大都會3場勝差。
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