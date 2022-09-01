MLB／MVP競爭白熱化 大谷和法官皆獲選8月官網全明星陣容

MLB官網今日選出八月全明星陣容，美聯MVP兩大熱門，天使日籍「二刀流」大谷翔平及洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)皆以火熱的近況入選。

大谷翔平以美聯指定打擊的身分獲選，今日賽前，大谷在八月繳出1.021攻擊指數、7發全壘打的成績。國聯指定打擊由宣布今年要退休的「普神」普候斯（Albert Pujols）獲選，他在八月份繳出1.374 攻擊指數、8 發全壘打的鬼神成績，目前生涯694轟，有望成為歷史上第四位700轟俱樂部的成員。

大谷翔平的MVP競爭者賈吉以右外野手的身分獲選，在經歷連九場未開轟的小低潮後，賈吉近七戰敲了四發全壘打，持續保持進度，有機會打破美聯單季最多61轟的紀錄。

國聯的MVP頭號熱門紅雀高史密特(Paul Goldschmidt)在八月持續火燙的表現，單月繳出1.158攻擊指數，並掃回27分打點。高史密特有機會成為自1937年梅德威克(Joe Medwick)以來，國聯首位打擊三冠王，目前在國聯全壘打33支排名第二，僅落後費城人舒瓦柏(Kyle Schwarber)的36支，打點105分與大都會阿隆索(Pete Alonso)並列第一，打擊率0.332排名第一。