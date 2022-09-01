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MLB／洋基只贏光芒6場勝差 柯爾被大谷砲轟後說了這句

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
柯爾被成為大谷寫下連兩季30轟紀錄苦主，賽後說這一球是全場最糟的直球。 美聯社
柯爾被成為大谷寫下連兩季30轟紀錄苦主，賽後說這一球是全場最糟的直球。 美聯社

洋基隊今天打完前5局2：0領先天使隊，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）6局下一顆失投球被大谷翔平逮中，轟成中外野方向3分全壘打，終場2：3落敗，柯爾說：「這是整場最糟的直球，投在最差的位置，想要投閃一點卻發生要命失誤。」

大谷6局下1出局一、二壘有人時，把98哩紅中直球轟成中外野427呎3分砲，幫助天使3：2獲勝，3天內兩度用全壘打為球隊打下江山。

洋基最近5場比賽吞下4敗，8月只有10勝18敗，在美聯東區領先排名第2的光芒隊縮至6場勝差；這是洋基從6月4日以來，分區領先最小差距，兩隊後天開始進行3連戰，洋基面臨客場極大壓力。

洋基游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）今天3個打數掛零，6局下還出現失誤，讓大谷有機會追加3分砲，他說：「對這個失誤毫無藉口，當時是該守起來，全隊對8月表現都不開心，希望可以趕快重新振作。」

大谷敲出逆轉三分彈，興奮地高舉雙手慶賀。 美聯社
大谷敲出逆轉三分彈，興奮地高舉雙手慶賀。 美聯社

大谷成為大聯盟史上首位單季10勝、30轟的球員，連續兩季30轟也是日籍球員第1人，他說：「非常榮幸、開心和謙卑得知這個消息，重點是保持健康，在球季結束前繼續維持好表現。」

美聯最近連續兩年奪下MVP的球員是2012、13年老虎隊卡布雷拉（Miguel Cabrera），大谷表示，這會激勵自己變得更好，現在最重要是打好每場比賽，到季末再看如何。

洋基 柯爾 天使

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