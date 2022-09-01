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MLB／洋基金手套想為日本打經典賽：我以日裔感到自豪

聯合新聞網／ 綜合報導
基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。 美聯社
基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）。 美聯社

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月舉行，日本武士隊監督栗山英樹曾透露，想廣邀有日本血統及在大聯盟打拚的日籍選手加入國家隊，而得過金手套的洋基隊游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在接受採訪時表態，希望能加入「武士」一員出戰明年比賽。

據日媒《Full-Count》報導，出生於夏威夷的27歲基納法利法曾曾祖母是日本廣島人，並於採訪時說道：「雖我不會說日語，但根據規則我有資格代表日本效力，目前不確定是否會被徵召，要是真的獲選又能上場那就太好了。」

基納法利法曾奪下三壘金手套以防守見長，雖本季移防至游擊但防守能力依舊出色，但他也是表示自己與日本現所尋找的強打者有出入，且在日本有非常多守優於打的選手，因此不確定是否會入選，「我本季只打了一轟，日本若在尋找巨砲『武士』，我想這部分我可能無法入選，但我的『工具人』性質在調度上，可能有很大的用處。」

最後基納法利法為自己是日本人感到自豪，並表示他已經有到訪廣島的經驗過，「我曾代表夏威夷參加比賽，我喜歡日式料理，並且為自己是日本後裔感到光榮。」

日本 廣島 夏威夷

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