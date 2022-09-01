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MLB／大谷10勝+30轟史上第一人 與賈吉爭美聯MVP愈演愈烈

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷前天、今天都轟出致勝全壘打，成為大聯盟史上單季10勝、30支全壘打第1人。 美聯社
大谷前天、今天都轟出致勝全壘打，成為大聯盟史上單季10勝、30支全壘打第1人。 美聯社

天使隊在洛杉磯主場對洋基隊3連戰落幕，美聯MVP熱門人選大谷翔平、「法官」賈吉（Aaron Judge）同場競技成為最大焦點，3場比賽超過13萬人進場觀戰，天使靠大谷兩支關鍵全壘打搶下兩勝，也賺進大把鈔票，面子裡子全贏。

大谷前天、今天都轟出致勝全壘打，成為大聯盟史上單季10勝、30支全壘打第1人，而且不但是日本、也是首位連兩季30轟的亞洲球員，無疑是這次3連戰最大焦點。

大谷在這3場比賽合計12次打數5支安打，包括兩支全壘打、1支二壘打，攻下5分打點，幫助天使贏得系列賽，也在最近6場比賽拿到4勝。

賈吉對天使3戰也有水準之作，前天和大谷同場開轟，昨天出現本季第51轟，3戰合計9支4、攻下4分打點，目前仍是大聯盟唯一超過50轟的打者，打點113分同樣排名第1。

大谷去年奪下美聯MVP，最大本錢就是「二刀流」威力，今年依然如此，目前30轟在美聯並列第3、82分打點暫居第4；但他還有11場勝投，也在美聯並列第7，奪三振176次名列第5，投打成績都比一般球員出色，和賈吉的MVP之爭真的難分高下。

大谷8月火力大爆發，出賽28場繳出打擊率3成17、8支全壘打、20分打點的成績，5次登板先發投出2勝2敗、防禦率2.20，合計28.2局飆出31次三振。

天使 賈吉

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