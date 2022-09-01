MLB／大谷第30轟擊沈洋基 柯爾第一時間就知代誌大條

天使、洋基隊本季最後一次交手，大谷翔平在洛杉磯主場大爆發，6局下從洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）的手中轟出3分砲，本季第30轟成為致勝一擊，幫助天使3：2獲勝，贏得這次系列賽。

天使6月初作客紐約，對洋基3連戰遭清盤，這次在主場迎敵，每天進場觀眾都超過42000人；天使前天4：3搶下3連戰首勝，就是靠大谷5局下兩分砲打破2：2平手僵局，昨天4：7遭洋基扳回一城，今天大谷又在43555名球迷面前轟出勝利全壘打，再度成為贏球最大功臣。

天使今天前5局無法從柯爾的手中得分，大谷兩次對決都是飛球出局，以0：2落後。

大谷6局下第3次站上打擊區，在1出局一、二壘有人時面對柯爾，兩壞球後逮中98哩紅中直球，轟成中外野427呎3分砲，連續兩季30轟是大聯盟日籍球員第1人，也是史上首位單季10勝、30轟的球員。

大谷去年46轟在大聯盟排名第3，今年30轟暫時並列第8、美聯並列第3，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）今天兩個打數都吞三振、獲得兩次保送，仍以51轟排名第1。

柯爾6局下被大谷打到球時，就知這顆失控球「代誌大條」，第一時間沒有回頭看球，用力捶了手套一下，大谷則是握拳為自己歡呼，享受全場球迷的掌聲。

柯爾6局下被大谷打到球時，就知這顆失控球「代誌大條」。 路透社

柯爾投7局被揮出6支安打、失3分（兩分自責），優質先發吞敗，本季掉到10勝7敗；天使先發投手山多瓦（Patrick Sandoval）也投7局，被揮出3支安打、失兩分，因大谷關鍵全壘打拿到勝投，戰績5勝9敗。

天使本季對戰洋基2勝4敗，兩場勝利都靠大谷開轟，也讓洋基本季凍結在79勝，想成大聯盟第5支80勝球隊還要等一等。