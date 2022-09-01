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MLB／道奇明星游擊手確定參戰經典賽 美國夢幻隊野手快滿了

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇明星游擊手透納確定參戰經典賽。 路透社
道奇明星游擊手透納確定參戰經典賽。 路透社

世界棒球經典賽明年三月開打，衛冕軍美國隊來勢洶洶，明星游擊手透納（Trea Turner）確定參戰，是第三位加入的道奇隊球員。

透納生涯兩度入選明星賽，剛完成生涯1000安，並累計121轟，是一名打擊非常出色且穩定的游擊手。本季截至今日為止繳出，出賽128場，敲出18轟、86分打點，打擊三圍.308/.353/.483，並有21次盜壘成功。

美國隊野手陣容星光閃閃，外野由三屆美聯MVP天使楚奧特（Mike Trout）領銜、道奇貝茲（Mookie Betts）、費城人哈波（Bryce Harper）、金鶯穆林斯（Cedric Mullins）以及太空人塔克（Kyle Tucker）。

內野有國聯MVP大熱門紅雀一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）、紅雀三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）、大都會一壘重砲阿隆索（Pete Alonso）、紅襪二壘手史托瑞（Trevor Story）、白襪游擊手安德森（Tim Anderson）、費城人捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）、道奇捕手史密斯（Will Smith），再加上今天參戰的透納，已經公布了13位野手，由於投手至少要帶14位，野手預計只剩1名空缺。

美國此次被分配到C組，將在美國鳳凰城大通體育館出戰，與加拿大哥倫比亞、墨西哥、以及一支資格賽隊伍爭取晉級的門票，在上一屆2017年擊敗波多黎各首度封王後，此屆將尋求二連霸。

美國 太空人 哥倫比亞 史密斯 加拿大

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