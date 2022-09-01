MLB／道奇明星游擊手確定參戰經典賽 美國夢幻隊野手快滿了

道奇新秀奧特曼（James Outman）本月初首度登上大聯盟就敲出生涯首轟，雖然沒多久就下放至3A，但他依然保持良好的手感，在近4場比賽兩度繳出完全打擊。 奧特曼在本月1號初登大聯盟，先發9棒

2022-08-31 18:41