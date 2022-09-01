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MLB／勇士萊特17勝超前韋蘭德 挑戰傳奇葛拉文大紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
勇士隊先發萊特此戰對洛磯隊先發7局未失分，以優質內容奪下本季第17勝，獨居大聯盟最多勝。 美聯社
勇士隊先發萊特此戰對洛磯隊先發7局未失分，以優質內容奪下本季第17勝，獨居大聯盟最多勝。 美聯社

勇士隊26歲右投萊特（Kyle Wright）今天在主場登板，對洛磯隊先發7局未失分，以優質內容奪下本季第17勝，獨居大聯盟最多勝，勇士終場3：0獲勝，成為本季第4支拿到80勝的球隊。

萊特用96球完成7局任務，只被揮出5支安打，飆出6次三振，最近4連勝後升至17勝5敗、防禦率2.85。

勇士首局靠萊里（Austin Riley）兩分砲取得領先，本季32轟在大聯盟並列第4，5局下亞古納（Ronald Acuna Jr.）追加陽春砲，萊特退場時3：0領先；洛磯打完8局掛零，9局上菜鳥外野手托利亞（Michael Toglia）轟出兩分砲，終場仍以1分之差落敗。

托利亞昨天才登上大聯盟，生涯首戰4次打擊沒有表現，今天4打數2安打，生涯首安、首轟、首打點、首得分全部出爐。

勇士最近奪下國聯勝投王的投手是2003年歐提茲（Russ Ortiz）21勝，名人堂球員葛拉文（Tom Glavine）2000年也投出21勝， 當年是大聯盟最多勝投手，萊特本季有機會挑戰這兩大紀錄，道奇隊岡索林（Tony Gonsolin）、太空人隊韋蘭德（Justin erlander）目前16勝並列第2。

勇士繼道奇、太空人、大都會隊後奪下80勝，在美聯東區排名第2，落後大都會3場勝差，國聯外卡穩居榜首。

勇士 大聯盟 萊特

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