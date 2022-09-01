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MLB／「棒球在中華台北」 轉播單位介紹張育成來自台灣台東

中央社／ 洛杉磯31日專電
美國職棒大聯盟轉播單位介紹張育成來自台灣台東，用另一張字幕介紹「棒球在中華台北」的情況。 美聯社
美國職棒大聯盟轉播單位介紹張育成來自台灣台東，用另一張字幕介紹「棒球在中華台北」的情況。 美聯社

效力坦帕灣光芒的台灣好手張育成今天客場出戰邁阿密馬林魚，美國職棒大聯盟轉播單位介紹他來自台灣台東，用另一張字幕介紹「棒球在中華台北」的情況。

張育成今天擔任光芒先發二壘手、第7棒。5局上第二次上場打擊時，馬林魚主場轉播單位的主播塞維里諾（Paul Severino）與尼爾森（Jeff Nelson）搭配字卡介紹台灣。

張育成上場前，塞維里諾介紹張育成來自台灣台東，是目前現役唯一來自台灣的大聯盟球員

馬林魚主場LoanDepot Park是明年3月世界棒球經典賽（WBC）的重點場地，包辦預賽、複賽與決賽共三輪賽事；轉播單位趁著張育成打擊，介紹台灣也是預賽首輪的比賽場地之一，使用「棒球在中華台北」為字幕介紹。

主播介紹：「中華台北將主辦預賽A組賽事，與古巴、義大利、荷蘭及資格賽出線隊伍比賽。」

他接著說：「棒球在日治時期引進，在1970、80年代贏得幾次世界少棒聯盟（LLB）世界冠軍之後，日漸風行。」

談到台灣幾個重要的大聯盟球員時，主播說：「有一個你可能記得的名字在下面。陳偉殷。」球評附和：「他是前馬林魚球員。」

主播並介紹，中華職業棒球聯盟（CPBL，後改為中華職業棒球大聯盟）在1989年成立，現有5隊即將擴增為6隊。球評則提到，「中華台北隊」在今年的世界少棒聯盟世界大賽獲得第三名。

這場比賽雙方以1比1進入延長賽，光芒在10局上的突破僵局制，二壘由張育成擔任跑者，靠著馬格（Manuel Margot）敲出安打，張育成跑回本壘攻下致勝1分，以2比1獲勝。

張育成這場比賽4打數沒有敲出安打，包括2次三振，滾地、飛球出局各一，本季累計打擊率下滑為0.199。

張育成

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