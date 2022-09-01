MLB／張育成10局上跑回致勝分 光芒在佛州內戰KO馬林魚

光芒、馬林魚隊今天進行本季最後一場「佛州內戰」，旅美好手張育成擔任光芒先發7棒、二壘手，4次打數掛零、吞下兩次三振，但延長10局上跑回致勝分，幫助球隊2：1獲勝。

光芒作客邁阿密第2戰，張育成2局上首次打擊被三振，5局上二壘滾地球，7局上再吞三振，9局上中外野飛球出局，兩隊打完9局1：1僵持。

延長賽採取突破僵局制，張育成10局上直接站上二壘，沃爾斯（Taylor Walls）、崔志萬連續三振，狄亞茲（Yandy Diaz）被故意保送，接著馬格特（Manuel Margot）安打送回張育成，成為致勝一擊。

光芒本季對馬林魚4戰全勝，最近11戰搶下9勝，本季戰績72勝57敗在美聯東區仍居第2，只落後洋基隊，美聯外卡排名第1；張育成本季出賽54場，打擊率1成99、全壘打3支、打點12分。