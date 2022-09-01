聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／張育成10局上跑回致勝分 光芒在佛州內戰KO馬林魚
光芒、馬林魚隊今天進行本季最後一場「佛州內戰」，旅美好手張育成擔任光芒先發7棒、二壘手，4次打數掛零、吞下兩次三振，但延長10局上跑回致勝分，幫助球隊2：1獲勝。
光芒作客邁阿密第2戰，張育成2局上首次打擊被三振，5局上二壘滾地球，7局上再吞三振，9局上中外野飛球出局，兩隊打完9局1：1僵持。
延長賽採取突破僵局制，張育成10局上直接站上二壘，沃爾斯（Taylor Walls）、崔志萬連續三振，狄亞茲（Yandy Diaz）被故意保送，接著馬格特（Manuel Margot）安打送回張育成，成為致勝一擊。
光芒本季對馬林魚4戰全勝，最近11戰搶下9勝，本季戰績72勝57敗在美聯東區仍居第2，只落後洋基隊，美聯外卡排名第1；張育成本季出賽54場，打擊率1成99、全壘打3支、打點12分。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言