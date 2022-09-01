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MLB／尼莫超級守備沒收全壘打 狄葛隆向他致敬強壓道奇
大都會隊中外野手外野手尼莫（Brandon Nimmo），今天用超級守備沒收道奇隊重砲透納（Justin Turner）追平比數的全壘打，被喻為生涯最重要的守備之一，幫助大都會以2：1保住勝利。
兩支國聯分區龍頭在紐約對決，今天3連戰第2戰上演投手戰，狄葛隆（Jacob deGrom）先發7局只被揮出3支安打、失1分，飆出9次三振，尼莫的精彩守備讓他撐完7局，以本季最長局數奪下第4勝（1敗）。
道奇先發投手安德森（Tyler Anderson）同樣優質先發，投7局被揮出8支安打、失兩分，本季戰績掉到13勝3敗。
大都會3局下靠馬提（Starling Marte）兩分砲取得領先，道奇前5局掛零，6局上貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，追成只差1分，7局上1出局後，透納轟出中外野深遠飛球，尼莫在全壘打牆上方把球撈回來，成為雙方勝敗關鍵。
BRANDON NIMMO STEALS A HOME RUN FROM JUSTIN TURNER!!! pic.twitter.com/ozPc89gRX6— SNY (@SNYtv) 2022年9月1日
透納這一擊，飛行距離達410呎，不料本季第10轟飛了，狄葛隆在投手丘高舉雙手向尼莫喝采，尼莫也相當興奮發出怒吼，讓現場41799名球迷情緒沸騰。
道奇、大都會本季交手6次各拿3勝，兩隊明天最後一次對決，分別推出克蕭（Clayton Kershaw）、巴塞特（Chris Bassitt）登板先發；道奇目前90勝39敗，仍是大聯盟戰績最好的球隊，大都會83勝48敗在國聯排名第2。
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