快訊

半導體搶才 台積磁吸效應外商無奈「要不要投資台灣？」

一個鄭寶清、綠營兩種反應 側翼罵背骨卻不見議員惡言？

王必勝外遇事件歷經10個月 妻尤香玉「一句話」展現高EQ

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／尼莫超級守備沒收全壘打 狄葛隆向他致敬強壓道奇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大都會隊中外野手外野手尼莫上演沒收全壘打美技。 美聯社
大都會隊中外野手外野手尼莫上演沒收全壘打美技。 美聯社

大都會隊中外野手外野手尼莫（Brandon Nimmo），今天用超級守備沒收道奇隊重砲透納（Justin Turner）追平比數的全壘打，被喻為生涯最重要的守備之一，幫助大都會以2：1保住勝利。

兩支國聯分區龍頭在紐約對決，今天3連戰第2戰上演投手戰，狄葛隆（Jacob deGrom）先發7局只被揮出3支安打、失1分，飆出9次三振，尼莫的精彩守備讓他撐完7局，以本季最長局數奪下第4勝（1敗）。

隊友幫忙沒收全壘打，狄葛隆當然脫帽向他致意。 美聯社
隊友幫忙沒收全壘打，狄葛隆當然脫帽向他致意。 美聯社

道奇先發投手安德森（Tyler Anderson）同樣優質先發，投7局被揮出8支安打、失兩分，本季戰績掉到13勝3敗。

大都會3局下靠馬提（Starling Marte）兩分砲取得領先，道奇前5局掛零，6局上貝茲（Mookie Betts）轟出陽春砲，追成只差1分，7局上1出局後，透納轟出中外野深遠飛球，尼莫在全壘打牆上方把球撈回來，成為雙方勝敗關鍵。

透納這一擊，飛行距離達410呎，不料本季第10轟飛了，狄葛隆在投手丘高舉雙手向尼莫喝采，尼莫也相當興奮發出怒吼，讓現場41799名球迷情緒沸騰。

道奇、大都會本季交手6次各拿3勝，兩隊明天最後一次對決，分別推出克蕭（Clayton Kershaw）、巴塞特（Chris Bassitt）登板先發；道奇目前90勝39敗，仍是大聯盟戰績最好的球隊，大都會83勝48敗在國聯排名第2。

大都會 道奇

延伸閱讀

MLB／太空人瓦德茲連22場優質先發 教頭：破紀錄是他的動力

NBA／湖人還想繼續補強 傳溜馬仍是首要交易目標

MLB／馬恰多連球掉了都懶得追 網友怒：乾脆讓他坐冷板

MLB／狄葛隆K破達比修紀錄 強到隊友都幫對手悲嘆

相關新聞

MLB／松井秀喜也沒辦到 大谷砲轟柯爾連兩季30轟日本第1人

天使隊日籍球星大谷翔平，今天對洋基隊6局下轟出3分砲，本季第30轟出爐，成為大聯盟首位連續兩季出現30支全壘打的日籍球員...

MLB／張育成10局上跑回致勝分 光芒在佛州內戰KO馬林魚

光芒、馬林魚隊今天進行本季最後一場「佛州內戰」，旅美好手張育成擔任光芒先發7棒、二壘手，4次打數掛零、吞下兩次三振，但延...

MLB／尼莫超級守備沒收全壘打 狄葛隆向他致敬強壓道奇

大都會隊中外野手外野手尼莫（Brandon Nimmo），今天用超級守備沒收道奇隊重砲透納（Justin Turner）...

MLB／勇士萊特17勝超前韋蘭德 挑戰傳奇葛拉文大紀錄

勇士隊26歲右投萊特（Kyle Wright）今天在主場登板，對洛磯隊先發7局未失分，以優質內容奪下本季第17勝，獨居大...

MLB／道奇明星游擊手確定參戰經典賽 美國夢幻隊野手快滿了

世界棒球經典賽明年三月開打，衛冕軍美國隊來勢洶洶，明星游擊手透納（Trea Turner）確定參戰，是第三位加入的道奇隊球員。 透納生涯兩度入選明星賽，剛完成生涯1000安，並累計121轟，是一

MiLB／道奇超狂菜鳥回3A屠殺小聯盟 近4場兩度完全打擊

道奇新秀奧特曼（James Outman）本月初首度登上大聯盟就敲出生涯首轟，雖然沒多久就下放至3A，但他依然保持良好的手感，在近4場比賽兩度繳出完全打擊。 奧特曼在本月1號初登大聯盟，先發9棒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。