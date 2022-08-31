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MLB／賈吉敲出第51轟 連天使教頭都說讚：他處於最佳狀態

聯合新聞網／ 綜合報導
「法官」賈吉（Aaron Judge）今日敲出本季第51轟。 路透社
「法官」賈吉（Aaron Judge）今日敲出本季第51轟。 路透社

洋基與天使系列賽第二戰，「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩天開轟，將全壘打數推進至51轟，他驚人的表現不僅獲得自家隊友的讚賞，天使主帥尼文（Phil Nevin）也嘖嘖稱奇。

賈吉本日在4局上打出的3分彈，猶如「法槌」宣告天使正式死刑，幫助球隊奠定勝基，而他的好表現讓天使教頭尼文稱讚不已：「他現在處於最佳狀態，從旁看見他揮棒就像機器人一樣精準，真的很難對付。」隊友瑞佐（Anthony Rizzo）則認為跟賈吉共事十分特別：「每天看著他生活、說話與訓練的感覺一切都很平凡基本，但當他投入比賽後，結果卻是驚人的。」

洋基先發泰隆（Jameson Taillon）雖然在本日的比賽，遭強襲球擊中手臂提前退場，但他也對賈吉的表現感到驚訝：「我從沒見過這樣的事，感覺他在場上的時候，都會有神奇的事情發生，就算你對他情蒐也沒用，依然能有很好的表現，賈吉就是這麼棒。」

而泰隆的傷勢在經過檢查後已無大礙，對此洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後訪問時透露，球隊已幫泰隆進行消炎治療：「他感覺好很多了，我們接下來幾天會觀察他的傷勢以免惡化。」

死刑

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