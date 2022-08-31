MiLB／道奇超狂菜鳥回3A屠殺小聯盟 近4場兩度完全打擊

道奇新秀奧特曼（James Outman）本月初首度登上大聯盟就敲出生涯首轟，雖然沒多久就下放至3A，但他依然保持良好的手感，在近4場比賽兩度繳出完全打擊。

奧特曼在本月1號初登大聯盟，先發9棒外野手，並繳出首打席首轟，外加單場3安的成績，成為道奇隊史首位初登板就打出3安3打點、1轟與跑回2分的選手。

No OKC player had hit for the cycle in 11 years until James Outman did it Friday.



Well, guess what?



He just did it again for the second time in four games!!! pic.twitter.com/oXUMdtqf4p — Oklahoma City Dodgers (@okc_dodgers) August 31, 2022

而他在被下放小聯盟後仍然維持火熱的近況，在8月26號對上教士3A的比賽，繳出單場5支5完全打擊，其中包括各1支一、二壘安打、1轟與2支三壘安打的恐怖表現。

本日奧特曼面對到遊騎兵3A再度打出完全打擊，更帶有3分砲，他在近7天的6場比賽的打擊三圍更是來到驚人的0.652/0.667/1.609，OPS則是2.267，並敲出5支二壘安打、4支三壘安打、3發全壘打，此外，還幫助球隊打進18分打點及兩次完全打擊，上述表現證明他已經準備好再次登上大聯盟接受挑戰。