MiLB／道奇超狂菜鳥回3A屠殺小聯盟 近4場兩度完全打擊

道奇新秀奧特曼(James Outman)本月初首度登上大聯盟就敲出生涯首轟,雖然沒多久就下放至3A,但他依然保持良好的手感,在近4場比賽兩度繳出完全打擊。

奧特曼在本月1號初登大聯盟,先發9棒外野手,並繳出首打席首轟,外加單場3安的成績,成為道奇隊史首位初登板就打出3安3打點、1轟與跑回2分的選手。

No OKC player had hit for the cycle in 11 years until James Outman did it Friday.



Well, guess what?



He just did it again for the second time in four games!!! pic.twitter.com/oXUMdtqf4p