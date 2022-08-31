MiLB／道奇超狂菜鳥回3A屠殺小聯盟 近4場兩度完全打擊
道奇新秀奧特曼（James Outman）本月初首度登上大聯盟就敲出生涯首轟，雖然沒多久就下放至3A，但他依然保持良好的手感，在近4場比賽兩度繳出完全打擊。
奧特曼在本月1號初登大聯盟，先發9棒外野手，並繳出首打席首轟，外加單場3安的成績，成為道奇隊史首位初登板就打出3安3打點、1轟與跑回2分的選手。
No OKC player had hit for the cycle in 11 years until James Outman did it Friday.— Oklahoma City Dodgers (@okc_dodgers) August 31, 2022
Well, guess what?
He just did it again for the second time in four games!!! pic.twitter.com/oXUMdtqf4p
而他在被下放小聯盟後仍然維持火熱的近況，在8月26號對上教士3A的比賽，繳出單場5支5完全打擊，其中包括各1支一、二壘安打、1轟與2支三壘安打的恐怖表現。
本日奧特曼面對到遊騎兵3A再度打出完全打擊，更帶有3分砲，他在近7天的6場比賽的打擊三圍更是來到驚人的0.652/0.667/1.609，OPS則是2.267，並敲出5支二壘安打、4支三壘安打、3發全壘打，此外，還幫助球隊打進18分打點及兩次完全打擊，上述表現證明他已經準備好再次登上大聯盟接受挑戰。
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