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MLB／太空人瓦德茲連22場優質先發 教頭：破紀錄是他的動力

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）已連22場投出優質先發。 路透社
太空人左投瓦德茲（Framber Valdez）已連22場投出優質先發。 路透社

28歲的太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez）今日先發出戰遊騎兵，主投8局送出8次三振僅失2分，成功奪下本季第14勝，並且將連續優質先發場次推進至22場，已逼近大都會王牌狄葛隆（Jacob deGrom）的24場聯盟紀錄。

瓦德茲這兩年順利站穩球隊輪值，成為球隊王牌之一，今日只遭到湯普森（Bubba Thompson）和杜蘭（Ezequiel Duran）兩支陽春砲狙擊，整場比賽主投8局就僅失2分，並靠著隊友火力支援奪下勝投，寫下8月5場先發全勝的紀錄，本季14勝、送出150次三振與防禦率2.63都已是生涯最佳，未來還有機會繼續翻新。

此外瓦德茲在日前已先打破史考特（Mike Scott）保有的連續20場優質先發隊史紀錄，今日過後也持續推高到22場，追上紅雀兩大傳奇吉布森（Bob Gibson）和卡本特（Chris Carpenter）的22場，並列史上第二多，距離大都會王牌狄葛隆保有的24場史上第一紀錄只差2場了。

太空人教頭貝克（Dusty Baker）則認爲持續推高紀錄就是瓦德茲維持好表現的原因：「他自己知道數字，這就是他的動力，我們將持續幫助他寫紀錄。」而瓦德茲也對於自己的表現感到自豪：「我持續設定目標，並試圖打破它。」

太空人

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