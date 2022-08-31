MLB／今日戰績表 道奇擊退大都會成聯盟首隊90勝

天使今天以7:4敗給洋基中斷球隊近期4連勝，不過當家球星大谷翔平有兩支安打演出，球季最後一個月他將持續挑戰同時達成「規定投球局數和規定打席數」的傳奇大紀錄邁進，下一場先發時間也出爐，將在台灣時間9月4

2022-08-31 15:08