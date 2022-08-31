MLB／今日戰績表 道奇擊退大都會成聯盟首隊90勝
MLB今日戰績表
金鶯 1:5 守護者
紅雀 1:5 紅人
光芒 7:2 馬林魚
運動家 10:6 國民
小熊 3:5 藍鳥
道奇 4:3 大都會
水手 9:3 老虎
洛磯 3:2 勇士
紅襪 5:10 雙城
太空人 4:2 遊騎兵
皇家 9:7 白襪
海盜 4:2 釀酒人
洋基 7:4 天使
費城人 3:12 響尾蛇
教士 4:3 巨人
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:05 太空人 vs. 遊騎兵
02:10 海盜 vs. 釀酒人
03:45 教士 vs. 巨人
06:10 金鶯 vs. 守護者
06:40 紅雀 vs. 紅人
06:40 光芒 vs. 馬林魚
07:05 運動家 vs. 國民
07:07 小熊 vs. 藍鳥
07:10 水手 vs. 老虎
07:10 道奇 vs. 大都會(愛爾達體育1台)
07:20 洛磯 vs. 勇士
07:40 紅襪 vs. 雙城
08:10 皇家 vs. 白襪
09:38 洋基 vs. 天使(緯來體育台)
09:40 費城人 vs. 響尾蛇
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