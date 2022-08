MLB／展現「極速超跑」速度 台美混血大物2戰就打回5分

響尾蛇台美混血大物新秀卡洛爾(Corbin Carroll)升上大聯盟後連兩天有好表現,今日在對上費城人先在第2局靠著適時安打幫助球隊率先破蛋,同時還展現出驚人的跑壘速度,帶動球隊打出5分大局,證明自己絕非「水貨」。

卡洛爾今日先發擔任左外野手打第6棒,第二局面對費城人王牌諾拉(Aaron Nola),逮中一顆93英里的速球打回全場首分,下一棒另一位新秀湯瑪斯(Alek Thomas)串聯攻勢也擊出安打,卡洛爾展現每秒30.7英呎的超狂跑速,讓一壘成為得點圈,直接衝回本壘幫助球隊再度得分,帶動響尾蛇開啟了一波5分大局,讓諾拉大失血,最終留下投4局狂丟8分的本季最慘成績。

#Dbacks rookies Alek Thomas and Corbin Carroll getting it donepic.twitter.com/gORbMcIjVm https://t.co/tfcmYC7u7W