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MLB／展現「極速超跑」速度 台美混血大物2戰就打回5分

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇新秀卡洛爾展現「極速超跑」的跑壘速度。 美聯社
響尾蛇新秀卡洛爾展現「極速超跑」的跑壘速度。 美聯社

響尾蛇台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）升上大聯盟後連兩天有好表現，今日在對上費城人先在第2局靠著適時安打幫助球隊率先破蛋，同時還展現出驚人的跑壘速度，帶動球隊打出5分大局，證明自己絕非「水貨」。

卡洛爾今日先發擔任左外野手打第6棒，第二局面對費城人王牌諾拉（Aaron Nola），逮中一顆93英里的速球打回全場首分，下一棒另一位新秀湯瑪斯（Alek Thomas）串聯攻勢也擊出安打，卡洛爾展現每秒30.7英呎的超狂跑速，讓一壘成為得點圈，直接衝回本壘幫助球隊再度得分，帶動響尾蛇開啟了一波5分大局，讓諾拉大失血，最終留下投4局狂丟8分的本季最慘成績。

據響尾蛇記者吉爾伯特（Steve Gilbert）表示，卡洛爾的跑壘速度已超越大聯盟平均水準，甚至已來到菁英級別的每秒30英呎，事實上在球探報告中他的跑壘就有高評價，在速度這項目高達70分，本季在小聯盟93場比賽就跑出了31次盜壘，「極速超跑」的能力若應用在防守上，被看好有機會成為頂級中外野防守者。

總計卡洛爾今日單場雙安3打點，前兩戰就有5分打點打破響尾蛇隊史紀錄，而響尾蛇在打擊大爆發下以12:3輕取費城人，讓對手在競爭季後賽門票路上吞下苦澀的一敗。

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