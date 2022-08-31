MLB／大谷拚投球局數達標 未來每場先發至少得投近7局

天使今天以7:4敗給洋基中斷球隊近期4連勝，不過當家球星大谷翔平有兩支安打演出，球季最後一個月他將持續挑戰同時達成「規定投球局數和規定打席數」的傳奇大紀錄邁進，下一場先發時間也出爐，將在台灣時間9月4日出戰太空人。

大谷翔平在達成單季10勝+10轟百年紀錄後，下一步就是要挑戰單季同時達成「規定投球局數和規定打席數」的史上第一人，在打擊早已達標下，能否成功的關鍵就是投球局數。大谷本季投球局數來到128局，距離達成挑戰還有34局，接下來每一次登板都很重要。

據《日刊體育》報導，天使教頭尼文（Phil Nevin）將安排大谷在9月4日登板對決美聯龍頭太空人，並且要是照著投1休5的方式輪值，將連續2場對上太空人，接著是18日對水手、24日對雙城，以及10月1日對遊騎兵，總季至少5次先發，平均每場至少得投近7局才有機會達標。

除了努力累積投球局數外，投手大谷目前已累積176K，也有機會衝擊生涯首次單季200K里程碑。