MLB／變化球有162公里！ 雙城菜鳥創紀錄隊友暖心送大禮

雙城新秀杜蘭（Jhoan Duran）昨日在面對紅襪的比賽中，用快速指叉球飆100.8英里(約162公里)，成為大聯盟首位能用變化球投出100英里的投手，隊友邦迪（Dylan Bundy）也為此送給他一份寫有「Felicidades！100.8 mph splinker」的小蛋糕慶祝他創下紀錄。

杜蘭昨日是在第7局上場中繼，面對紅襪明星三壘手狄佛斯（Rafael Devers）時，投出一顆時速高達100.8英里（約162.2公里）的快速指叉球，成為大聯盟史上最快的變化球，隊友邦迪在賽後嫉妒的表示：「這真的是前所未聞，從來沒有人這樣做過，他應該得到一份『驚喜』。」

Have your cake and throw heat too! 🍰🔥 pic.twitter.com/Qz6QI13HCU — Minnesota Twins (@Twins) August 30, 2022

這份驚喜就是一個寫上「Felicidades！100.8 mph splinker」的蛋糕，杜蘭在隔日就收到這份大禮，他也開心表示：「通常只有在生日的時候才會收到蛋糕，都是在休季期，所以這也是第一次有隊友送我蛋糕。」