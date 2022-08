MLB／變化球有162公里！ 雙城菜鳥創紀錄隊友暖心送大禮

雙城新秀杜蘭(Jhoan Duran)昨日在面對紅襪的比賽中,用快速指叉球飆100.8英里(約162公里),成為大聯盟首位能用變化球投出100英里的投手,隊友邦迪(Dylan Bundy)也為此送給他一份寫有「Felicidades!100.8 mph splinker」的小蛋糕慶祝他創下紀錄。

杜蘭昨日是在第7局上場中繼,面對紅襪明星三壘手狄佛斯(Rafael Devers)時,投出一顆時速高達100.8英里(約162.2公里)的快速指叉球,成為大聯盟史上最快的變化球,隊友邦迪在賽後嫉妒的表示:「這真的是前所未聞,從來沒有人這樣做過,他應該得到一份『驚喜』。」

Have your cake and throw heat too! 🍰🔥 pic.twitter.com/Qz6QI13HCU