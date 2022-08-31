MLB／賈吉連兩天棒打天使衝上51轟 這次比下大谷翔平

天使隊與洋基隊三連戰第二場，「法官」賈吉（Aaron Judge）連兩天開轟，將全壘打支數推進到51發，大谷翔平雖然4打數2安打，但沒有打點進帳，而賈吉的三分砲也幫助洋基隊以7：4獲勝，兩場打完雙方各取1勝。

賈吉與大谷翔平的美聯MVP競爭進入白熱化，兩隊此時交手更顯重要，昨天賈吉敲出本季第50轟，成為大聯盟本季第1位達到50轟的選手，不過大谷翔平一發超前的2分砲，幫助天使隊以4：3贏球。

今天則是賈吉搶回焦點，4局上從天使隊先發投手梅爾斯（Mike Mayers）手中轟出中右外野全壘打，這發3分砲讓洋基隊從4：2領先擴大成7：2。

賈吉單季51轟，距離生涯最高只差1轟，再10轟就可追平1961年馬里斯（Roger Maris）創下的61轟美聯紀錄，而照目前賈吉的全壘打產能，球季末可以來到63轟。

大谷翔平此戰4打數2安打。 美聯社

天使隊在史塔西（Max Stassi）2分砲、佛德（Mike Ford）陽春砲之後，到9局下才又有分數進帳，大谷翔平前兩打席都遭到三振，6局下才敲出一壘安打，但是盜壘失敗讓該局攻勢終結，而9局下臨去秋波敲出二壘打，再靠著瓦德（Taylor Ward）帶有幸運成分的安打得分。

賈吉今天5打數3安打、3分打點，打擊率2成97，那一發三分砲幫助洋基拉開分差；大谷翔平則是4打數2安打，打擊率2成69，要靠在投手丘上的表現繼續為自己加分，下一場登板預計是後天對上太空人隊。