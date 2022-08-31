MLB／張育成先發敲1安 大聯盟生涯百安差3支

美國職棒大聯盟坦帕灣光芒隊台灣好手張育成今天客場先發出戰邁阿密馬林魚，5打數1安打，大聯盟生涯第97安出爐，距離百安只差3支，而光芒隊最終以7比2收下2連勝。

張育成先前在與波士頓紅襪系列戰第2戰敲安後，第3戰坐板凳，今天在與馬林魚一役，重返先發打線，擔任第7棒、守二壘。

張育成今天2局上敲成一壘方向滾地球，4局上揮成中外野飛球遭到接殺，第6局擊成三壘方向平飛球出局。

張育成直到8局上在二壘有人時，敲出個人這場比賽首支安打，而球隊第8局一度攻占滿壘，但未能添得分數，張育成9局上再度登場，吞下三振。

光芒隊今天第3局展開攻勢，華爾斯（TaylorWalls）選到保送後，希瑞（Jose Siri）、狄亞士（Yandy Diaz）連2支二壘安打，幫助球隊取得2比0領先，而希瑞、狄亞士5局上再度安打串連，靠著對手失誤，光芒隊單局進帳3分。

光芒隊第7、9局分別靠著希瑞、阿羅薩雷納（Randy Arozarena）陽春砲追加分數，而馬林魚僅在7局下攻下2分，最終光芒隊就以7比2帶走勝利，由中繼1局的查構思（JT Chargois）拿下勝投。

張育成此役5打數1安打，賽後打擊率2成04，大聯盟生涯累積97支安打，再擊出3支安打就能完成百安里程碑。