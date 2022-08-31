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MLB／張育成連2場敲安 光芒先發投手傷退照贏球
終結連10打數小低潮後，張育成連兩場敲安，繼前一場2打數1安打，今天面對馬林魚隊也敲安，而全場敲出14支安打的光芒隊，最終也以7：2拿下勝利。
張育成今天擔任先發第7棒、二壘手，2局上首打席敲出一壘滾地出局，4局上雖然把球打得深遠，擊球距離達377呎，卻在中外野遭到接殺出局，6局上三壘方向的平飛球也遭接殺，到8局上終於敲出右外野滾地安打。
9局上的最後打席，張育成則是被三振出局，今天總計5打數1安打，打擊率落在2成04，連續2場出賽都敲安。
光芒隊得分在第3、5、7、9局，7局是希瑞（Jose Siri）轟出陽春砲，9局則是阿羅薩雷納（Randy Arozarena）敲陽春砲，兩人今天都有單場3安的「猛打賞」演出。
光芒隊先發投手麥克納漢（Shane McClanahan）賽前練習時突然左肩受傷，臨時抽換，由後援投手阿姆斯壯（Shawn Armstrong）頂替投了3局，再交給6名投手接力完成賽事，守住領先局面。
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