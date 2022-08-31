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MLB／美聯兩大塞揚熱門成傷兵 獎落誰家仍有變數

聯合新聞網／ 綜合報導
太空人39歲老將韋蘭德進入15天傷兵名單，但好消息是傷勢不嚴重。 路透社
太空人39歲老將韋蘭德進入15天傷兵名單，但好消息是傷勢不嚴重。 路透社

本季太空人39歲老將韋蘭德（Justin Verlander）與光芒王牌麥克納漢（Shane McClanahan）的美聯塞揚爭奪戰，賽季最後一個月進入白熱化階段，但兩人卻在近期成為傷兵，前者在經過核磁共振（MRI）後確認是小腿筋膜斷裂，已進入15天傷兵名單；而後者在經過初步檢查發現疑似是左手肩夾擠，有很高的機率跟進。

據大聯盟官網報導，韋蘭德在今日接受MRI顯示為小腿筋膜斷裂，不過幸好未出現肌肉纖維斷裂，他在週二賽後示是在跑去一壘補位時受傷的：「我當下馬上就知道我不該留在場上」。今日做完檢查後也坦言，起床時僅有一絲痠痛感：「我感覺今日跟平常一樣沒啥問題時，很快事情就發生了，但就小腿受傷來說，肌肉纖維未斷裂應該是最好的消息了。」

太空人總管克里克（James Click）受訪時同意韋蘭德傷勢為「相對好消息」的說法：「球隊期待這次韋蘭德的缺席時間會是較短的。」

本季投出足以競爭塞揚獎的光芒王牌麥克納漢，今日賽前因左肩膀不適退出先發。 美聯社
本季投出足以競爭塞揚獎的光芒王牌麥克納漢，今日賽前因左肩膀不適退出先發。 美聯社

同樣是美聯塞揚熱門人選的光芒王牌麥克納漢，今日賽前練投時左手肩膀不適，初步判斷是左手肩關節夾擠，將在明日進行更詳細的檢查，但有很高的機率進入15天傷兵名單，對於目前正在爭奪季後賽外卡名額的光芒來說，可謂是一大打擊。麥克納漢本季先發24場，繳出11勝5敗ERA2.20，外加182K，並在美聯塞揚賠率上僅次於本日進入傷兵的韋蘭德。

太空人

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