MLB／今日戰績表 大谷翔平三分砲助天使一棒逆轉勝洋基

第五屆世界棒球經典賽將在明年3月舉行，日本武士隊監督栗山英樹曾透露，想廣邀有日本血統及在大聯盟打拚的日籍選手加入國家隊，而得過金手套的洋基隊游擊手基納法利法（Isiah Kiner-Falefa）在接

2022-09-01 15:34