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MLB／今日戰績表 大谷翔平三分砲助天使一棒逆轉勝洋基

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平三分砲助天使一棒逆轉洋基。。 美聯社
大谷翔平三分砲助天使一棒逆轉洋基。。 美聯社

MLB今日戰績表

太空人 5：3 遊騎兵

海盜 1：6 釀酒人

教士 5：4 巨人

金鶯 4：0 守護者

紅雀 5：3 紅人

光芒 2：1(10局) 馬林魚

運動家 1：5 國民

小熊 7：5 藍鳥

道奇 1：2 大都會

水手 5：3 老虎

洛磯 2：3 大都會

紅襪 6：5 雙城

皇家 2：4 白襪

洋基 2：3 天使

費城人 18：2 響尾

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 水手 vs. 老虎

02:10 皇家 vs. 白襪

04:05 運動家 vs. 國民

04:10 道奇 vs. 大都會

06:10 金鶯 vs. 守護者

07:10 遊騎兵 vs. 紅襪

07:20 洛磯 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

09:40 釀酒人 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

體育 太空人

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