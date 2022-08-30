MLB／賈吉趕在9月前炸裂50轟 成聯盟第7位隊史第2位

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第50轟出爐，不僅成為隊史繼1961年馬里斯（Roger Maris）後首位在9月前敲出50轟球員，更是寫下隊史第3位擁有複數球季50轟紀錄的打者。

天使今與洋基展開三連戰首戰，觀眾最關注的莫過於兩位美聯MVP熱門人選同場較勁，大谷翔平第5局敲出超前比分的兩分砲，賈吉則在第8局以一發陽春砲作為回應，最終洋基雖以3比4落敗，不過賈吉卻成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手。

賈吉趕在8月結束前完成50轟，不僅成為洋基隊史首度有選手在9月前敲出50轟，更是他個人繼2017年獲得聯盟新人王賽季之後，5年來第2度單季50轟，這項殊榮讓他比肩「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth、4次）、曼托（Mickey Mantle，2次），成為隊史第3位擁有2季以上單季50轟紀錄的打者。

另外，賈吉也是繼大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）在2019年擊出的53轟後，再度寫下單季50支全壘打以上的球員，還是繼1961年馬里斯（Roger Maris）以來，洋基首度有打者在9月前就敲出50轟，大聯盟歷史上趕在9月前炸裂50轟也僅7位，上一位就是他的現任隊友史丹頓（Giancarlo Stanton），2017年效力馬林魚時在8月29日敲出第51轟，該年他也拿下國聯MVP。