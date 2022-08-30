快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

MLB／賈吉趕在9月前炸裂50轟 成聯盟第7位隊史第2位

聯合新聞網／ 綜合報導
賈吉（右）8局揮出陽春砲，成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手。 路透
賈吉（右）8局揮出陽春砲，成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手。 路透

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第50轟出爐，不僅成為隊史繼1961年馬里斯（Roger Maris）後首位在9月前敲出50轟球員，更是寫下隊史第3位擁有複數球季50轟紀錄的打者。

天使今與洋基展開三連戰首戰，觀眾最關注的莫過於兩位美聯MVP熱門人選同場較勁，大谷翔平第5局敲出超前比分的兩分砲，賈吉則在第8局以一發陽春砲作為回應，最終洋基雖以3比4落敗，不過賈吉卻成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手。

賈吉趕在8月結束前完成50轟，不僅成為洋基隊史首度有選手在9月前敲出50轟，更是他個人繼2017年獲得聯盟新人王賽季之後，5年來第2度單季50轟，這項殊榮讓他比肩「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth、4次）、曼托（Mickey Mantle，2次），成為隊史第3位擁有2季以上單季50轟紀錄的打者。

另外，賈吉也是繼大都會重砲阿隆索（Pete Alonso）在2019年擊出的53轟後，再度寫下單季50支全壘打以上的球員，還是繼1961年馬里斯（Roger Maris）以來，洋基首度有打者在9月前就敲出50轟，大聯盟歷史上趕在9月前炸裂50轟也僅7位，上一位就是他的現任隊友史丹頓（Giancarlo Stanton），2017年效力馬林魚時在8月29日敲出第51轟，該年他也拿下國聯MVP。

連戰 新人

相關新聞

MLB／台美混血大物才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）昨天才被響尾蛇升上大聯盟，今天馬上在主場迎接大聯盟首秀，更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。 22歲的卡洛爾是左投左打的中

MLB／MVP論戰繼續吵 大谷敲兩分砲、賈吉用50轟還擊

美聯MVP論戰今天展開正面對決的3連戰，天使隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）雙雙開砲，大谷的兩分砲成為決...

MLB／道奇先發輪值再拉警報 塞揚候選人岡索林也進傷兵名單

道奇今和馬林魚交手前緊急將岡索林（Tony Gonsolin）移出先發名單，原因是他右前手臂有些緊繃，雖應無大礙，但對已經有不少傷兵的道奇來說，未來兩周先發投手調度上恐怕會相當吃緊。 道奇和馬林

MLB／普荷斯694轟出爐 生涯對450投手開轟史上第一人

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）生涯第694轟出爐！距離700轟俱樂部只差6發全壘打，同時他還正式成為大聯盟史上第一位對450名不同投手開轟過的打者。 紅雀和紅人今展開三連戰首戰

MLB／賈吉趕在9月前炸裂50轟 成聯盟第7位隊史第2位

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第50轟出爐，不僅成為隊史繼1961年馬里斯（Roger Maris）後首位在9月前敲出50轟球員，更是寫下隊史第3位擁有複數球季50轟紀錄的打者。

MLB／紅襪日籍投手澤村拓一遭DFA 原因是在家總是投不好？

波士頓紅襪隊34歲日籍投手澤村拓一，在29日對上光芒的比賽中繼1局被敲出4支安打失掉3分，賽後即被球團放入指定讓渡名單（DFA）。 根據日媒報導澤村拓一本人聽到這個消息也相當驚訝，他本以為是下放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。