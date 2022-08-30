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MLB／紅襪日籍投手澤村拓一遭DFA 原因是在家總是投不好？

聯合新聞網／ 綜合報導
澤村拓一遭紅襪指定讓渡。 歐新社
澤村拓一遭紅襪指定讓渡。 歐新社

波士頓紅襪隊34歲日籍投手澤村拓一，在29日對上光芒的比賽中繼1局被敲出4支安打失掉3分，賽後即被球團放入指定讓渡名單（DFA）。

根據日媒報導澤村拓一本人聽到這個消息也相當驚訝，他本以為是下放，沒想到直接被DFA，「我很驚訝，但在這個國家，棒球也是一種商業活動。」

澤村拓一今年出賽49場，都是以後援身份登板，投了50.2局拿下1勝1敗3中繼，防禦率3.73，每局被上壘率1.42，帳面成績並不差，但他主客場防禦率落差極大，主場高達5.83，但客場防禦率僅有0.84，主場表現不佳可能是遭DFA一大原因。

紅襪球團目前將澤村拓一及該場比賽也表現不佳的戴維斯（Austin Davis）放入指定讓渡名單，預計拉上在3A的凱利（Zack Kelly）和歐特（Kaleb Ort）。

日媒認為澤村拓一在其他球隊有表現空間，作為即戰力的牛棚投手，應該很快就能找到新東家。而澤村拓一本人則表示自己也不知道會發生什麼，都交由經紀人處理，「還是會繼續保持練習，以便隨時的移動」。

澤村拓一在日本職棒奮戰10個賽季，後在2020宣布行使海外自由球員挑戰大聯盟，2021與紅襪隊簽下2年合約，現在賽季進入後半段，澤村拓一的旅美路會不會到此劃下句點還有待觀察。

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