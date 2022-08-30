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MLB／除非雙城打進季後賽 前田健太恐整季報銷
雙城日籍王牌右投前田健太上季接受右手韌帶置換手術（俗稱Tommy John）提前關機，本季卻再次傳出整季報銷的可能，球團認為根據他復原狀況判斷，今年重返賽場的機會不大。
上季前田健太登板對上洋基的比賽，僅投4又1/3局便提前退場，當時他就明顯感覺不適，隨後被球隊放進10天傷兵名單中，最終決定動Tommy John手術治療他投球的右臂，球季也因此提前結束。
雙城營運總管德里克（Derek Falvey）日前透露，原先球團希望前田健太能趕在9月中旬回歸，但跟醫師討論過後，考量他對球隊的重要性，目前不會要求他急著回歸，「以他恢復的狀況來看，我們希望把重點擺在明年，也是對他很重要的一年。」
前田健太目前仍留在小聯盟基地進行牛棚訓練，球速大概落在80英哩和90英哩之間，接下來會進行實戰演練。德里克表示，除非雙城有機會闖進季後賽，甚至挺進世界大賽，今年才有可能再見前田健太在場上投球的身影。
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