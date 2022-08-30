快訊

張善政涉抄襲延燒 藍營狀告鄭文燦、鄭運鵬違反選罷法

完結的經營之聖：日本企業家稻盛和夫的「良心動機」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／台美混血大物才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

聯合新聞網／ 綜合報導
響尾蛇新秀卡洛爾（右）的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。 美聯社
響尾蛇新秀卡洛爾（右）的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。 美聯社

台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）昨天才被響尾蛇升上大聯盟，今天馬上在主場迎接大聯盟首秀，更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。

22歲的卡洛爾是左投左打的中外野手，於2019年首輪第16順位被響尾蛇選中，當時他的身手就備受矚目，再加上他進步神速，本季由新人聯盟出發，只打了兩場就火速被升至2A。

7月初卡洛爾又被升到3A，今年在小聯盟一共出賽93場，敲出24轟、22支二壘安打、8支三壘安打、62分打點和31次盜壘成功，打擊三圍.307/.425/.610相當優異。

響尾蛇剛宣布正式將他升上大聯盟，馬上就給他出賽機會，對上費城人擔任先發第8棒右外野手，首打席敲出滾地球出局，第二打席靠著野手選擇上壘。

5局下雙方戰成7比7平手，滿壘一人出局輪到卡洛爾打擊，2好2壞後他用鏟的方式把球撈向中左外野，這支安打不但送回兩位隊友，還幫助球隊超前比數，卡洛爾又靠著自己的腳程站上了二壘，最終該局灌進6分，也替響尾蛇奠定了勝基，終場以13：7擊敗費城人。

卡洛爾生涯首安價值連城，不僅是一支超前比數的二壘安打，2分打點也成了勝利打點，全場響尾蛇球迷也起立為他喝采。

響尾蛇 Corbin Carroll

延伸閱讀

MLB／台美混血大物速度、力量兼具 本季從新人聯盟速升大聯盟

MLB／道奇先發輪值再拉警報 塞揚候選人岡索林也進傷兵名單

MLB／普荷斯694轟出爐 生涯對450投手開轟史上第一人

MLB／對決現役最老投手 張育成從42歲希爾手中敲團隊首安

相關新聞

MLB／台美混血大物才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）昨天才被響尾蛇升上大聯盟，今天馬上在主場迎接大聯盟首秀，更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。 22歲的卡洛爾是左投左打的中

MLB／MVP論戰繼續吵 大谷敲兩分砲、賈吉用50轟還擊

美聯MVP論戰今天展開正面對決的3連戰，天使隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）雙雙開砲，大谷的兩分砲成為決...

MLB／道奇先發輪值再拉警報 塞揚候選人岡索林也進傷兵名單

道奇今和馬林魚交手前緊急將岡索林（Tony Gonsolin）移出先發名單，原因是他右前手臂有些緊繃，雖應無大礙，但對已經有不少傷兵的道奇來說，未來兩周先發投手調度上恐怕會相當吃緊。 道奇和馬林

MLB／普荷斯694轟出爐 生涯對450投手開轟史上第一人

紅雀傳奇重砲普荷斯（Albert Pujols）生涯第694轟出爐！距離700轟俱樂部只差6發全壘打，同時他還正式成為大聯盟史上第一位對450名不同投手開轟過的打者。 紅雀和紅人今展開三連戰首戰

MLB／賈吉趕在9月前炸裂50轟 成聯盟第7位隊史第2位

洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第50轟出爐，不僅成為隊史繼1961年馬里斯（Roger Maris）後首位在9月前敲出50轟球員，更是寫下隊史第3位擁有複數球季50轟紀錄的打者。

MLB／紅襪日籍投手澤村拓一遭DFA 原因是在家總是投不好？

波士頓紅襪隊34歲日籍投手澤村拓一，在29日對上光芒的比賽中繼1局被敲出4支安打失掉3分，賽後即被球團放入指定讓渡名單（DFA）。 根據日媒報導澤村拓一本人聽到這個消息也相當驚訝，他本以為是下放

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。