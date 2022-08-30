MLB／台美混血大物才升大聯盟 火速掃出致勝二壘安打

台美混血大物新秀卡洛爾（Corbin Carroll）昨天才被響尾蛇升上大聯盟，今天馬上在主場迎接大聯盟首秀，更為人稱道的是他的生涯首安就是一支超前比數的二壘安打。

22歲的卡洛爾是左投左打的中外野手，於2019年首輪第16順位被響尾蛇選中，當時他的身手就備受矚目，再加上他進步神速，本季由新人聯盟出發，只打了兩場就火速被升至2A。

7月初卡洛爾又被升到3A，今年在小聯盟一共出賽93場，敲出24轟、22支二壘安打、8支三壘安打、62分打點和31次盜壘成功，打擊三圍.307/.425/.610相當優異。

響尾蛇剛宣布正式將他升上大聯盟，馬上就給他出賽機會，對上費城人擔任先發第8棒右外野手，首打席敲出滾地球出局，第二打席靠著野手選擇上壘。

5局下雙方戰成7比7平手，滿壘一人出局輪到卡洛爾打擊，2好2壞後他用鏟的方式把球撈向中左外野，這支安打不但送回兩位隊友，還幫助球隊超前比數，卡洛爾又靠著自己的腳程站上了二壘，最終該局灌進6分，也替響尾蛇奠定了勝基，終場以13：7擊敗費城人。

卡洛爾生涯首安價值連城，不僅是一支超前比數的二壘安打，2分打點也成了勝利打點，全場響尾蛇球迷也起立為他喝采。