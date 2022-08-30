MLB／球員工會推動小聯盟權益發展 改善追夢的艱困環境

美職小聯盟選手也有人權！據《CBS體育網》報導，大聯盟球員工會已向小聯盟選手發出授權，未來能期待小聯盟參與球員工會的投票，權益自決。美職優渥高薪的背後，小聯盟像是金字塔的底端，小聯盟選手平均年薪通常低於多州規定的單人家庭貧窮線（1.35萬美元），這與大聯盟平均四百五十萬元天差地遠。

小聯盟權益逐步發展

根據《CBS體育網》報導，美職最新消息，大聯盟球員工會已向小聯盟選手發出授權，只需超過3成選手簽署，加上過半數大聯盟工會投票通過，即允許他們參與球員工會的表決，意即能做到權益自決，據悉，大聯盟球員工會積極推動這項提案，稱之為歷史性的努力。

事實上，不久前才推動一項改善，讓大聯盟球團出資，支付小聯盟選手在春訓、延長春訓時期報酬，過去這些時間小聯盟球員是「為夢發電」，練球卻沒錢拿的。而這幾年隨著權益抬頭，在薪水也有上漲，非大聯盟球員工會保障中，最高是3A選手，週薪從502美元升到700美元，最低的新人聯盟選手，也從290美元提升到400美元。另外，本賽季起，大聯盟球團也會為小聯盟球員改善生活條件，會提供部分選手住房。

小聯盟環境超慘！

為什麼如此強調小聯盟待遇呢？因為真的不是普通的差！據《芝加哥論壇報》報導，即將離任、任內積極推動條件改善的小聯盟發展執行董事馬里亞諾表示，小聯盟選手年收入普遍在聯邦單人家庭貧困線以下、通常都低於1.35萬美元，因為球季是有打才有週薪領，多數小聯盟選手得在技術、體能鍛鍊的空檔，硬擠出時間去打第二份工，才能確保生計。

小熊隊的三壘手威思唐就是嘗過多年艱辛小聯盟歲月的代表之一，他堪稱是大齡新秀，在小聯盟奮鬥6年才獲得機會在大聯盟亮相，但隨後轉隊又回到小聯盟，他表示，為了維持生計只能兼任裁判與運動物理治療師，並與七、八人同住在地下室省房租，威思唐說：「這當然是追夢路程上該做的，並非抱怨難度，但現實面這是讓很多得承擔家計的人退卻的原因。」

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