聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／MVP論戰繼續吵 大谷敲兩分砲、賈吉用50轟還擊
美聯MVP論戰今天展開正面對決的3連戰，天使隊大谷翔平、洋基隊賈吉（Aaron Judge）雙雙開砲，大谷的兩分砲成為決定比賽勝負的一擊，天使終場以4：3擊敗洋基、取得4連勝，賈吉則是達陣生涯第2個50轟賽季。
賈吉今年在全壘打榜上一路領跑，沒人看得到他的車尾聲，大谷則憑藉投打兩端都犀利的演出，為自己炒高聲勢，兩人在美聯MVP競爭上被視為兩大吸票機。
兩軍今天展開3連戰，天使先是第2局靠倫吉佛（Luis Rengifo）敲陽春砲先馳得點，處於1：2落後時，佛德（Mike Ford）在第4局補上另一發陽春彈。
最關鍵的一擊出現在5局下，楚奧特（Mike Trout）先敲安打上壘，大谷面對一顆落在外角低的指叉球，轟出右外野牆外，大谷敲出超前比分的兩分砲，天使官方推特霸氣宣示：「這就是我們的MVP。」大谷此役4打數有2安打，除了這發兩分砲，另在8局靠腳程跑出內野安打。
賈吉則在第8局作出回應，掃出一發陽春砲，成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手，今年打點也累積至110分。
賈吉曾在拿下美聯新人王、全壘打王的2017年敲出52轟，今天這一發全壘打讓他轟下生涯第2個50轟賽季，成為洋基隊史第3人，加入貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle），大聯盟史上則是第10人，最多50轟賽季由3人以4季共同保持，分別是貝比魯斯、馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言