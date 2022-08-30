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MLB／MVP論戰繼續吵 大谷敲兩分砲、賈吉用50轟還擊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平的兩分砲成為決定比賽勝負的一擊，幫助天使擊敗洋基。 美聯社
大谷翔平的兩分砲成為決定比賽勝負的一擊，幫助天使擊敗洋基。 美聯社

美聯MVP論戰今天展開正面對決的3連戰，天使大谷翔平洋基賈吉（Aaron Judge）雙雙開砲，大谷的兩分砲成為決定比賽勝負的一擊，天使終場以4：3擊敗洋基、取得4連勝，賈吉則是達陣生涯第2個50轟賽季。

賈吉今年在全壘打榜上一路領跑，沒人看得到他的車尾聲，大谷則憑藉投打兩端都犀利的演出，為自己炒高聲勢，兩人在美聯MVP競爭上被視為兩大吸票機。

賈吉（右）8局揮出陽春砲，成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手。 路透
賈吉（右）8局揮出陽春砲，成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手。 路透

兩軍今天展開3連戰，天使先是第2局靠倫吉佛（Luis Rengifo）敲陽春砲先馳得點，處於1：2落後時，佛德（Mike Ford）在第4局補上另一發陽春彈。

最關鍵的一擊出現在5局下，楚奧特（Mike Trout）先敲安打上壘，大谷面對一顆落在外角低的指叉球，轟出右外野牆外，大谷敲出超前比分的兩分砲，天使官方推特霸氣宣示：「這就是我們的MVP。」大谷此役4打數有2安打，除了這發兩分砲，另在8局靠腳程跑出內野安打。

賈吉則在第8局作出回應，掃出一發陽春砲，成為大聯盟本季第一位達到50轟的選手，今年打點也累積至110分。

賈吉曾在拿下美聯新人王、全壘打王的2017年敲出52轟，今天這一發全壘打讓他轟下生涯第2個50轟賽季，成為洋基隊史第3人，加入貝比魯斯（Babe Ruth）、曼托（Mickey Mantle），大聯盟史上則是第10人，最多50轟賽季由3人以4季共同保持，分別是貝比魯斯、馬奎爾（Mark McGwire）、索沙（Sammy Sosa）。

天使 洋基 賈吉 大谷翔平

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