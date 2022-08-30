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MLB／道奇先發輪值再拉警報 塞揚候選人岡索林也進傷兵名單

聯合新聞網／ 綜合報導
賽前道奇臨時宣布原先要登板的岡索林進入傷兵名單。 美聯社
賽前道奇臨時宣布原先要登板的岡索林進入傷兵名單。 美聯社

道奇今和馬林魚交手前緊急將岡索林（Tony Gonsolin）移出先發名單，原因是他右前手臂有些緊繃，雖應無大礙，但對已經有不少傷兵的道奇來說，未來兩周先發投手調度上恐怕會相當吃緊。

道奇和馬林魚交手的四連戰今進行到最後一戰，不料賽前道奇才臨時宣布原先預定要登板的岡索林因右前臂拉傷，得進入傷兵名單觀察，至少會缺席2週以上，道奇也緊急拉上小聯盟3A投手葛洛佛（Michael Grove）添補空缺。

道奇戰績雖為傲視群雄的88勝38負，但投手輪值上卻從未完整過，日前「少主」布勒（Walker Buehler）和王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）也都相繼受傷，前者已經確定整季報銷，後者歸期未定，本季只好靠著岡索林、安德森（Tyler Anderson）、烏力亞斯（Julio Urias）撐住投手群。

不過岡索林本季也展現王牌投手架勢，目前以16勝並列太空人王牌投手韋蘭德（Justin Verlander）為全聯盟最多，防禦率2.10也僅落韋蘭德的1.84，至今出賽23場只吞下1敗，優異表現無疑是國聯塞揚獎的熱門人選。

談到這次傷勢，岡索林表示，「上次出賽後感覺身體有點緊繃，季初的時候也遇過相同的狀況，我以為這樣的不適感會很快就消失，不過這次停留得比較久，但我認為沒有什麼大礙。」

岡索林去年總投球數為55.2局，今年卻來到128.1局之多，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）認為投球局數大幅增加可能是讓他身體較難以負荷的原因，現在最重要的是就是要讓他保持健康。

岡索林 道奇 塞揚獎

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