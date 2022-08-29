MLB／A-Rod去年驚爆分手 洛培茲坦言：曾讓女兒很傷心
洋基名將A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）去年和美國女星珍妮佛．洛培茲（Jennifer Lopez）驚爆分手，日前洛培茲坦承兩人結束關係對家庭傷害很大，尤其是自己13歲的女兒。
A-Rod曾在2019年向洛培茲求婚，不過婚禮卻因為新冠肺炎疫情影響，曾二度遭推遲，不料去年兩人卻被爆出已經分手，4年感情告終震撼體壇和演藝圈。
A-Rod過去曾經有一段婚姻，2002年他與在邁阿密健身房認識的斯庫提斯（Cynthia Scurtis）結婚，並育有2女，最後於2008年離婚。洛培茲也和前夫有一對雙胞胎，在A-Rod和洛培茲交往期間，據悉雙方的小孩感情非常好總是玩在一起。
日前洛培茲表示，兩人分手後受到最大影響的是孩子，她透露女兒常常想到就會哭，非常不能接受A-Rod和母親最終沒有在一起的事實。
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