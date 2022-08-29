MLB／外野派4人去防守 藍鳥針對大谷打擊極端佈陣仍無用

大谷翔平今猛打賞外加一發兩分砲表現，助天使以8：3擊敗藍鳥、完成3連戰橫掃，賽後有球迷發現藍鳥今特別針對大谷翔平做出極端佈陣，讓二壘手移防外野導致外野總共出現四名選手。

投手大谷昨天才拿下本季第11勝，打者翔平今天就4打數敲出3安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回2分，並炸裂本季第28轟，賽後影片剪出大谷翔平此役精彩表現，有球迷發現在大谷上場打擊時，藍鳥會安排相當極端佈陣。

藍鳥針對大谷打擊佈陣，二壘手移防右外野，游擊手移至二壘防區，三壘手移至游擊防區，放空三壘防區。 擷圖自畫面

由影片可見二壘手直接拉到右外野大牆前，因此外野總共出現四名野手，而游擊則是移防到二壘手原先應該站的位置，三壘手則直接放棄左邊邊線，改守游擊並趨前。

對此網友看得哭笑不得，紛紛表示，「沒啥用」、「扛出去就好了」、「可以佈到觀眾席阿」、「佈到場外好了」、「哪天外野5人再說」、「有用，大谷第3打席忍不住偷點，少一轟」。