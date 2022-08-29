聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／外野派4人去防守 藍鳥針對大谷打擊極端佈陣仍無用

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平今4打數敲出3安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回2分，並炸裂本季第28轟。 路透社
大谷翔平今4打數敲出3安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回2分，並炸裂本季第28轟。 路透社

大谷翔平今猛打賞外加一發兩分砲表現，助天使以8：3擊敗藍鳥、完成3連戰橫掃，賽後有球迷發現藍鳥今特別針對大谷翔平做出極端佈陣，讓二壘手移防外野導致外野總共出現四名選手。

投手大谷昨天才拿下本季第11勝，打者翔平今天就4打數敲出3安打、另有1保送，貢獻2打點、跑回2分，並炸裂本季第28轟，賽後影片剪出大谷翔平此役精彩表現，有球迷發現在大谷上場打擊時，藍鳥會安排相當極端佈陣。

藍鳥針對大谷打擊佈陣，二壘手移防右外野，游擊手移至二壘防區，三壘手移至游擊防區，放空三壘防區。 擷圖自畫面
藍鳥針對大谷打擊佈陣，二壘手移防右外野，游擊手移至二壘防區，三壘手移至游擊防區，放空三壘防區。 擷圖自畫面

由影片可見二壘手直接拉到右外野大牆前，因此外野總共出現四名野手，而游擊則是移防到二壘手原先應該站的位置，三壘手則直接放棄左邊邊線，改守游擊並趨前。

對此網友看得哭笑不得，紛紛表示，「沒啥用」、「扛出去就好了」、「可以佈到觀眾席阿」、「佈到場外好了」、「哪天外野5人再說」、「有用，大谷第3打席忍不住偷點，少一轟」。

連戰 鳥會

相關新聞

MLB／大都會台灣日 彭政閔開球

大都會隊一年一度的「台灣日」昨天登場，中信兄弟隊副領隊「恰恰」彭政閔擔任開球貴賓，穿著23號招牌黃衫亮相，站上大都會主場...

MLB／模擬比賽投70球 克蕭有望本周就強勢回歸

道奇王牌投手克蕭（Clayton Kershaw）因背痛將近一個月沒出賽，不過日前傳出好消息，克蕭有望本周就移出傷兵名單重返賽場。 克蕭8月初先發登板因背部不適僅投4局就提前退場，至今都還未歸隊

MLB／A-Rod去年驚爆分手 洛培茲坦言：曾讓女兒很傷心

洋基名將A-Rod羅德里格斯（Alex Rodriguez）去年和美國女星珍妮佛．洛培茲（Jennifer Lopez）驚爆分手，日前洛培茲坦承兩人結束關係對家庭傷害很大，尤其是自己13歲的女兒。

MLB／外野派4人去防守 藍鳥針對大谷打擊極端佈陣仍無用

大谷翔平今猛打賞外加一發兩分砲表現，助天使以8：3擊敗藍鳥、完成3連戰橫掃，賽後有球迷發現藍鳥今特別針對大谷翔平做出極端佈陣，讓二壘手移防外野導致外野總共出現四名選手。 投手大谷昨天才拿下本季第

MLB／紐郵虧洋基又輸最爛球隊 查普曼坦言刺青感染心驚驚

洋基隊「古巴飛彈」查普曼（Aroldis Chapman）因為腿部刺青造成感染，昨天被放進傷兵名單，成為另類焦點，這位3...

MLB／王牌救援海德0.1局狂失6分 轉戰教士後防禦率飆破23

海德（Josh Hader）季中被釀酒人交易至教士後頻頻砸鍋，今天對上皇家比賽更僅投0.1局就狂失6分，終場教士以7：15慘敗。 今年是海德第6個球季，他生涯至今曾4次入選明星賽，2度入選大聯盟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。