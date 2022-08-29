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MLB／王牌救援海德0.1局狂失6分 轉戰教士後防禦率飆破23
海德（Josh Hader）季中被釀酒人交易至教士後頻頻砸鍋，今天對上皇家比賽更僅投0.1局就狂失6分，終場教士以7：15慘敗。
今年是海德第6個球季，他生涯至今曾4次入選明星賽，2度入選大聯盟年度第1隊，3次獲選為國聯年度最佳救援投手，釀酒人在今年季中交易大限截止前決定將這名牛棚大將送往教士。
原先外界相當看好教士這次的補強，不料海德加盟後表現判若兩人，他披上教士戰袍至今出賽7場，防禦率已飆破23，先前教練團也決定暫時讓他離開終結者崗位。
此役對上皇家，海德在8局下球隊落後3分時登板，不料卻被對方球員安打一支接著一支打，其中還可見他多次控球不穩的情形，最終僅他0.1局就退場，挨了5支安打、投出2次保送、失掉6分全為自責分。
This is tough to watch pic.twitter.com/J3ecfKOZsn— Talking Friars (@TalkingFriars) 2022年8月28日
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